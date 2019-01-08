小英為何破例升口譯哥為駐美外交官？黃暐瀚一句話總結

2019年01月08日 08:56 中時電子報 陳弘美 /整理報導、影音／ 郭佩凌 /整理報導、影音／

「口譯哥」趙怡翔（右）於2016年5月20日總統就職慶典，擔任英語主持人。（圖／本報系資料照片，黃世麒攝）

「管媽女婿2.0」的趙怡翔外派駐美代表處擔任政治組長一事，資深媒體人黃暐瀚表示，總統蔡英文打破慣例就是要用趙怡翔，是因為接下來「2020總統大選要到了，台灣有志總統大位的候選人都要出訪美國，此時一定都要經過駐美代表處，而且小英要聯美抗中，她身邊一定要一個信的過的人」！

趙怡翔沒有任何外交經歷，也沒有任何訓練，政論節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑就講說他非常佩服駐美代表處人員，他們遊走美國參眾兩院，好像走廚房，但是這背後，是這些駐美人員從當小秘書開始，就跟美方秘書開始互動，開始溝通，他們對於雙方講的每一句話，能不能信任，都要非常精準的掌握，實在很難想像台灣，竟然找了一個沒有外交關係，沒有任何駐美的關係的趙怡翔來接任這個位置！

黃暐瀚對此表示，能當到政治組長的人，就是像寶傑所說的，就好像走廚房一樣，可以到議員的房間。而為什麼政治組長可以這樣來去自如，這是長時間的人脈經營，這些人很多都是來自政大外交系的人才，但小英不要用，就是用了趙怡翔，讓他去美國當一個組長，而且還有可能掉吳釗燮任駐美代表。雖然趙怡翔學歷和英文不錯，畢業英國倫敦大學伯貝克學院國際經濟法碩士，但是跟美國有何淵源？

黃暐瀚認為這代表蔡英文已經在布局2020的總統大選，其選舉模式、網紅模式跟聯美抗中模式已然形成。現在的小英非常需要美國的幫忙，所以她要派她最相信的人，因為接下來，台北市長柯文哲和前新北市長朱立倫，兩位未來可能的總統人選都會去美國，所有台灣的總統候選人都要經過駐美代表處。現在雖然有許多優秀的外交官，但是小英寧可放自己最信任的人，這就是趙怡翔為什麼要去美國的原因。只能說跟對主子，比什麼都重要，外交特考算什麼！

趙怡翔可能一聽名字沒人知道，但是一提到口譯哥，大家一定有印象，兩年前，年紀輕輕的趙怡翔在總統蔡英文的就職大典上，因一口流利英文而聲名大噪，獲封「口譯哥」。

(中時電子報)