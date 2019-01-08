「川金會」前夕 金正恩訪問北京

2019年01月08日 09:26 中時 楊家鑫

美國總統川普日前表示，他正與北韓領導人金正恩協商會面的地點。可能會在不遠的將來宣布此事。就在兩人可能會面的前夕，大陸新華社8日報導稱，金正恩應大陸國家主席習近平邀請，於7日至10日訪問北京。金正恩去年曾在三個月內連續三次訪陸，時間均在與文在寅、川普舉行歷史性會晤前後。

大陸新華社8日上午報導稱，「中共中央對外聯絡部新聞發言人1月8日在北京宣布：應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩1月7日至10日對中國進行訪問。」

大陸政論微信公眾號「牛彈琴」指出，根據公開的資料，金正恩1984年1月8日出生於平壤，他到大陸訪問的時間是1月7日-10日，也就是說，35歲生日這一天，他將在大陸訪問期間度過的。

在剛剛過去的2018年，金正恩曾在三個月內連續三次訪華，時間均在與文在寅、川普舉行歷史性會晤前後。

大陸政論微信公眾號「政知見」整理，去年3月25日至28日，應習近平邀請，金正恩對大陸進行非正式訪問；隨後的5月7日至8日，習金兩人又在大連舉行會晤；川金會後，6月19日至20日，金正恩再訪大陸。

評論分析，直觀來講，三次訪問最大的不同就是信息發布的時間。3月底是金正恩就任北韓最高領導人之後的首次訪華，新華社是在28日早上，訪問結束發布消息；5月初到訪大連，消息是在8日晚上7點，也是訪問結束之後發佈。

而6月那次，金正恩剛開始訪華行程，新華社就發布了消息。大陸官方媒體在北韓領導人訪華期間，就發布他們訪華的消息，這事兒本身就極為罕見。

(中時 )