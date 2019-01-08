平息中美貿易戰 大家都願演場戲就沒事了

中國大陸經濟趨緩的問題棘手而難解，而美中貿易戰要落幕，只能靠大家爭一隻眼，閉一隻眼。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

中國大陸經濟成長趨緩，顯現極度緊張的跡象，而這不只是由於和美國大打貿易戰的關係。

《商業內幕》（Business Insider）網指出，經濟數據顯示，大陸債務問題正以比更多陸人消費更快的速度吞噬現金。為了改變這趨勢，並穩定市場，北京必須在3月1日前達成中美貿易協定。然而，這協議很可能是裝裝樣子。

分析指出，北京要穩定經濟，在最好的狀況下，就是全球都願意配合，演一場大戲。而屆時的劇本可能是這樣的：到了3月1日，川普政府以勝利者的姿態和北京達成貿易協定。雙方達成某種協議，徹底改變北京領導人多年來一直在規劃和投資經濟的方式，並協助美國企業解決如剽竊知識產權，以及強制成立合資企業等問題。

至於華爾街和全世界都能假裝，中國大陸經濟出現了復甦的催化劑。接著華爾街表示，回到大陸是安全的，而外資開始湧入，國內資金則停止流出。

然後大家都可以起碼再假裝一陣子，說中國大陸經濟沒有可能危及世界部份地區，導致經濟衰退的危險結構問題，而大家能做的最大限度就是這樣！

自從蘋果警告，中國大陸經濟趨緩，並大砍營收預測後，華爾街與華府就在爭辯，大陸經濟問題的主因究竟是不是川普掀起貿易戰造成的。分析指出，正由於事實上不是，也因此大家剩下所能做的，就只有假裝。

(中時電子報)

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