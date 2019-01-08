靜宜大學弱勢學生輔導計畫 校友、企業慷慨解囊

2019年01月08日 09:45 中時 陳世宗

管理學院校友、愛心企業及台中港東區扶輪社也熱情響應，共同撒下愛與希望種子，減輕清寒弱勢學生就學負擔。（陳世宗攝）

靜宜傳承創校的美國主顧修女會「為弱勢服務」理念，長期執行「大學校院弱勢學生學習輔導補助計畫」，獲教育部高度肯定。（陳世宗攝）

管理學院副院長林卓民（左一）及校內教師也以行動響應，勉勵學生奮發向上、實現夢想，讓愛傳承並發揚！（陳世宗攝）

「給認真的人掌聲、就是為社會點燈！」靜宜大學推動「1=3，一份愛、三份力量」弱勢學生輔導計畫，透過課程規畫、職涯輔導，提供完整學習資源，讓一份愛心，發揮三倍助學效益！管理學院校友與愛心企業更熱情響應，共同撒下愛與希望種子，減輕清寒弱勢學生就學負擔，盼能使其翻轉逆境、實現夢想！

為協助清寒弱勢學生順利就學、點亮夢想希望！校長唐傳義說，靜宜傳承創校的美國主顧修女會「為弱勢服務」理念，長期執行「大學校院弱勢學生學習輔導補助計畫」，獲教育部高度肯定；感謝校友及校內外恩人的熱情響應，成為學生最堅強的後盾，勉勵學生奮發向上、實現夢想，讓愛傳承並發揚！

主秘簡義信表示，靜宜大學創新規畫「1=3，一份愛、三份力量」弱勢學生輔導計畫，由善心人士捐款，教育部與靜宜校方同額補助及提撥，讓一份愛心，發揮三份力量！校方並透過課業、證照、職涯、就業等輔導策略，提供專業的學習資源與創業場域，學生能安心完成學業，讓教育翻轉人生。

「愛是在別人需要時，看見自己的責任！」管理學院院長蔡學章表示，教育可改變一個人，管理學院推動「清寒弱勢學生助學金愛心募款」，協助清寒弱勢學生，順利完成大學教育。期望學生能以勇氣及毅力，展現生命價值，開創精彩人生！

慷慨解囊的靜宜EMBA校友會創會理事長、國際扶輪3461地區助理總監蔡陽明指出，靜宜是所充滿愛心的學校，期望能拋磚引玉；被照顧的學生，未來學有所成，也要關懷弱勢，回饋學校與社會。

長期投入公益、關懷弱勢的靜宜傑出校友、台中港東區扶輪社創社社長、水雲端股份有限公司董事長紀炎福鼓勵學生認真積極，要感恩與惜福，讓愛心向下扎根，共創美好未來！

熱心公益的靜宜大學EMBA校友會，也捐出日前主辦的「第15屆全國EMBA高爾夫球聯誼賽」結餘款；EMBA侯彬棧、王清章、陳建東及黃建涵等企業領導人，也全力協助，共同守護靜宜清寒弱勢學生。

(中時 )