PO文誹謗徐巧芯談論侯友宜在鄭南榕事件角色 網民被起訴

2019年01月08日 09:53 中時 陳志賢

去年9月爆發前促轉會副主委張天欽「東廠」事件後，江姓網友因在PTT上PO文，指當時參選北市議員的徐巧芯在政論節目討論侯友宜在鄭南榕事件，下標題「徐巧芯笑稱：支持侯友宜再幹掉一次鄭南榕的選民，就把票投給他等」，遭徐提告加重誹謗、違反選罷法。台北地檢署依加重誹謗罪嫌起訴江男。

去年9月，前促轉會副主委的張天欽被爆料，在內部會議提及「除垢」時，稱「你看侯友宜，這個如果沒有操作，很可惜」，要其他研究員加班也要找出各國類似侯友宜的案例，稱侯友宜「是轉型正義最惡劣的例子」，欲操作當時參選新北市長的侯友宜在鄭南榕事件的角色。

張天欽並表示「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠」，外界認為張意圖和立委套招影響侯友宜選舉，輿論嘩然，張即請辭副主委，但張友欽的「東廠」事件，一度成為各大政論節目的討論話題。

去年9月14日，當時參選北市議員的徐巧芯，參加政論節目討論侯友宜、鄭南榕事件，事後發現有網友翌日晚間上PTT八卦版PO文，並下標題「徐巧芯笑稱：支持侯友宜再幹掉一次鄭南榕的選民，就把票投給他等」，徐認為她並沒有這樣說，報警控告PO文的網友涉及加重誹謗、違反選罷法。

警方循線找到PO文的江姓網友，將他送辦。江男坦承PO文，但否認犯行，辯稱標題是徐當天的言論內容的濃縮，他沒有偏離原意，他不是憑空捏造。

但檢察官比對當天政論節目的內容，認為徐女並沒有如江男標題的說法，由於江男PO文的動機，是對徐女在節目上言論的不滿，難認有意圖使人不當選之犯意，違反選罷法部分則罪嫌不足。但是江男的標題不具善意評論，已構成加重誹謗罪，依法起訴。

(中時 )