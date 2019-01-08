獨家》有夠浮誇！花蓮瑞穗春天國際觀光酒店3天2夜不夠玩

2019年01月08日 09:44 工商 姚舜

佔地2萬坪的瑞穗春天國際觀光酒店，為天成飯店集團全新打造的歐風城堡溫泉度假小鎮，館內規畫有水樂園。（圖／姚舜）

圍著108個泡湯池而建的繽紛「親子別墅」，彩色外牆媲美義大利彩色島Burano。（圖／姚舜）

瑞穗春天國際觀光酒店每間親子「親子溫馨家庭房」與「親子庭園家庭房」，都配備架高的旋轉溜滑梯，儼然是孩子的秘密基地。（圖／姚舜）

瑞穗國際觀光酒店的「城堡」棟，外觀尖塔處最高達36米，挑高氣派的大廳達27米，為全台最高的飯店大廳。（圖／姚舜）

瑞穗國際春天酒店的「莊園」棟，共規畫有5種不同房型，坪數從11至27坪不等。（圖／姚舜）

瑞穗春天酒店內的「格蘭別墅」區，內有5種不同規格的Villa別墅，坪數從自24坪起，最大一間有136坪。（圖／姚舜）

格蘭別墅內的每棟Villa，1樓皆有戶外庭園休憩區，並有專屬戲水池或泳池。（圖／姚舜）

到花蓮瑞穗國際觀光酒店度假，無論下榻那一種房型都可以享受泡湯樂趣，非常頂級。（圖／姚舜）

瑞穗春天國際觀光酒店Villa房，不是大，而是「很大」。（圖／姚舜）

格蘭總統別墅占地590坪，戶外除有泳池，還有推桿小果嶺。（圖／姚舜）

Villa房內還有電梯，雖有點浮誇，對長輩卻很貼心。（圖／姚舜）

悅椿Spa的原料全部取自於天然花卉和鮮果，由獨家配方秘制而成。（圖／姚舜）

AngsanaSpa芳療室內的浴池布置得很有氣氛。（圖／姚舜）

金色水樂園占地約2234坪，主打溫泉和親水遊樂兩項主軸，為獨一無二的溫泉主題水樂園，區內規劃出108池，室內有高達5公尺、長45公尺的滑水道。（圖／姚舜）

金色水樂園內有滑水道與地景噴泉。（圖／姚舜）

「互動劇院」的座位採環狀階梯式設計，適合舉辦座談會、教育訓練、成果發表會。（圖／姚舜）

瑞穗國際春天酒店內有多樣親子遊戲施，其中包括跑跑甩尾車（如圖）、兒童超跑俱樂部、小旅人樂園、童趣屋與電競室。（圖／姚舜）

瑞穗春天國際觀光酒店的牛排館裝潢設計很大器且時尚。（圖／姚舜）

這不是大，什麼才叫大？這不叫浮誇，什麼才是浮誇？位在花蓮縣瑞穗鄉、由天成飯店集團斥資60億元、耗時7年興建的「瑞穗春天國際觀光酒店」，終於全部落成並於今(8)日起正式對外公開並接受旅客訂房。

占地2萬坪、以南歐莊園風格計規畫的瑞穗春天國際觀光酒店，擁有許多「第一」與「唯一」的特色賣點，包括：全台第一個結合主題樂園打造的休閒度假飯店、全台唯一與國際悅榕集團合作在館內設立AngsanaSpa的飯店、全台擁有最多樣房型可提供多元旅宿體驗的休閒度假飯店，以及全台第一個將城市都會高檔牛排餐廳「置入」的休閒度假飯店。而這個休閒度假飯店也因為夠大，經營團隊「敢玩」、「敢揮灑創意」，所以，「浮誇」也為了瑞穗國際觀光酒店的超級賣點。

位在瑞穗群山中的瑞穗春天國際觀光酒店，佔地兩萬坪，約6.6個台北火車站大，飯店內共有40棟建築物，47台電梯，宛如一個歐風度假小鎮。飯店腹地共分為7區。建築群可以概分為：兩棟飯店棟(城堡棟與莊園棟)，兩群別墅區(擁有溜滑梯與寵物房的親子別墅14棟、與擁有戶外泳池的格蘭別墅19棟)。飯店共有198個房間，19種房型，單間分別可容納2-10人的住宿，全館可同時容納近900人住宿。

休閒娛樂設施則分3大區：休閒會館與金色水樂園、美饌廣場、永恆教堂與市集廣場等。餐飲設施包括位在城堡1樓擁有188席的芳泉百匯自助餐廳、有77席的大廳酒吧(全日餐廳)、可容納55桌的宴會廳。而位於莊園1樓則有127席，獲得2018年台北米其林指南「餐盤推薦」殊榮的PRIMEONE牛排館花蓮分店，與全天候提供各式飲品、美酒及輕食菜單的PRIMEONE酒吧。

瑞穗春酒國際觀光酒店的「金色水樂園」，是全台灣首座結合親水、溫泉特色的主題水樂園，占地2234坪，從室內到室外，冷水到溫泉，一年四季適合親子同遊。金色水樂園共分為4個區域，包含露天「活力溫泉區」、自然風呂「黃金溫泉區」、天然舒放「按摩水療區」、繽紛童趣「兒童戲水區」等，全飯店涵括泡湯、戲水共有108池，無論是戲水或泡湯，提供消費者恣意暢遊的絕佳選擇。

瑞穗春天國際觀光酒店設施豐富，就算三天兩夜恐怕也玩不完，這些設施包括與國際悅榕集團合作的AngsanaSpa，有25米長、7個水道的室內游泳池、5公尺高從二樓到一樓的室內旋轉滑水道、男女共4間烤箱與4間蒸氣室，並於城堡棟、莊園棟共有2間健身房，此外還有專為兒童設計的：「小旅人樂園」、「童趣屋」、「兒童超跑俱樂部」，以及適合大人小孩同歡的「電競室」、「跑跑甩尾車」，以及2間「KTV包廂」。

除此，飯店區域內共設有「旅品店」、「天成文旅概念店」、「悅物集」3間商店，提供天成飯店集團飯店代言人系列商品、花蓮在地精選好物與各式旅行用品等。

瑞穗在日據時代就設有公共浴場，也與紅葉溫泉、安通溫泉齊名，為花東縱谷的三大溫泉，由於泉質與日本三大古湯的「有馬溫泉」相似，富含鐵質呈淡黃濁色，因此有「黃金湯」、「生男之湯」的美譽。

瑞穗春天國際觀光酒店自行開鑿的溫泉井，取自地底泉脈的黃金湯，送至客房以及金色水樂園戶外湯池，因溫泉水質富含鐵質，在與氧氣作用後會略呈金黃色澤，更特別的是在溫泉水靜置一段時間後，自然結晶的白色「溫泉花」便緩緩在水面上成形，好似花瓣漂浮在水面上，獨特的結晶溫泉花等候旅人來體驗。

瑞穗春天國際觀光酒店並有一挑高4.8米無柱，不含舞台最多可容納55桌的宴會廳「國際廳」，鄰近宴會廳還有2間小型宴會廳，是花蓮縣最新且最「閃亮」的宴會場地，占地遼闊永恆教堂前的市集廣場也相當適合戶外婚禮的舉辦，全區歐風造景更是婚紗拍攝首選。

瑞穗春天國際觀光酒店真的很大，設施也真的很大，第一次造訪，光是全區走一遍參觀一下所有設施，就得花掉許多時間，也就是因為如此，旅客最好排3天2夜以上假期前往體驗，而這其實也是2019年全台第一家開出的新飯店最大賣點哩。

(工商 )