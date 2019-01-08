美國營養師冰箱最愛7大食物 第3個更是抗發炎聖品

2019年01月08日 09:40 中時電子報 莊楚雯

每天吃的食物有百百種，到底吃什麼才是身體最需要的營養？對此，4位美國營養師分享了他們冰箱裡長期愛吃的7種食物：肉桂、深色莓果、新鮮雞蛋、初榨橄欖油、堅果、檸檬水、甘藍菜，把有克制食慾、抗氧化、抗發炎、幫助腸胃蠕動等效果的食物放冰箱裡隨手可得，既有瘦身效果，又有飽足感跟營養。

1肉桂

早安健康報導，研究發現每天半茶匙肉桂，不只能控制血糖，還可以在飢餓時幫助身體克制食慾、 以免暴飲暴食。美國聖路易斯營養飲食學院發言人Jennifer McDaniel營養師表示，他在早上會將肉桂粉加入咖啡裡一起喝，香味與營養兼具。

2深色莓果

美國知名國家認證營養師Keri Glassman說道，莓果含有多種纖維、維生素以抗氧化功能。特別是深色莓果，如：黑莓、藍莓的抗氧化成分更高，有變年輕的效果。

3新鮮雞蛋

Jennifer McDaniel營養師講道「不管是哪位營養師，你都能在他的冰箱裡找到雞蛋！」不只能預防心臟疾病，雞蛋裡還有抗發炎激素，減緩身體發炎造成的不適。國外醫藥網站《Mercola》建議正常人每天最多可吃3顆蛋。

4初榨橄欖油

美國猶他州營養師Kate Geagan指出，橄欖油中的不飽和脂肪、抗氧化成分，比一般油品的好處更多。而深色瓶子的橄欖油，可防止油品氧化。

5堅果

Keri Glassman表示，堅果類例如：杏仁、核桃等，有豐富的不飽和脂肪，滿足咀嚼慾望，脂肪纖維能夠產生飽足感，適量攝取可維持身材。

6檸檬水

紐約營養師CarolynBrown說，許多營養師朋友都會在驵早晨喝一杯檸檬水。無肉不歡的人更適合飲用檸檬水平衡飲食，且早上喝水能預防便祕，幫助腸胃乳動。

7甘藍菜

甘藍菜有豐富的維生素A、C、K，還有維持骨骼健康的鈣質。Carolyn Brown分享他的食譜：撕開甘藍後，加一點橄欖油，用190度烤箱烤10～15分鐘，一盤甘藍脆片就完成了。

(中時電子報)