《時來運轉》單場暨場中投注 NBA湖人力圖止敗

湖人隊英格拉姆(右)持球進攻。（美聯社資料照）

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中時電子報

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(1月8日~1月15日)

1.「美國職籃」：提供9場單場或場中投注。

本週五六日，台灣運彩提供3場單場及場中投注的賽事，包含最近戰績落到西區第8的洛杉磯湖人，近況不佳其中10場賽事只取得3勝7敗，本週將在1/10(四)對上底特律活塞及1/12(六)作客猶他爵士，能否止敗進勝，台灣運彩提供單場或場中投注。

2.「足球」：提供47場單場或場中投注。

歐洲賽事推薦週中的西班牙國王盃和法國聯賽盃的多場大戰，以及週末英超回歸，兵工廠作客西漢姆聯的倫敦德比，近況極佳的曼聯作客托特納姆熱刺，都是本週的精選推薦。

‧亞洲盃：

在阿聯大公國舉行的2019亞洲盃足球賽，本屆賽事開賽兩天就冷門頻傳，地主阿聯、衛冕冠軍澳洲和東南亞強權泰國都出師不利，比賽的緊張刺激程度不比世界盃遜色。由於時區關係，大部份比賽時間都在台灣時間凌晨12點以前舉行，台灣運彩儘可能提供單場及場中投注，本週就有多達18場亞洲盃小組賽開放單場及場中投注，當中包括越南@伊拉克、北韓@沙烏地阿拉伯、泰國@巴林、澳洲@巴勒斯坦、伊朗@越南、日本@阿曼等多場小組賽關鍵戰役。Fox+同步提供全程比賽直播，足球迷絕對不能錯過。

‧澳甲足球

比賽時間在下午的澳甲足球依然是彩迷的最愛，前6名的爭冠集團伯斯光榮、墨爾本勝利、雪梨、墨爾本城、阿德雷德聯和威靈頓鳯凰近況都相當不錯，週中就有墨爾本勝利@阿德雷德聯，以及雪梨@伯斯光榮兩場爭冠組的精彩對決。

3.「冰球」：提供7場單場投注。

科羅拉多雪崩目前暫居西部聯會第6，與排名首位的卡加利火焰及第三名的溫尼伯噴射機積分差距僅在3分以內，本週雪崩將在1/9(三)及1/10(四)分別對上這兩支強隊，背靠背的比賽對雪崩是場考驗，撐過獲勝排名就有機會往上升，台灣運彩提供單場投注一同關注。

(中時電子報)

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