久坐害他膀胱大3倍 38歲男尿用滴的

38歲上班族久坐憋尿導致膀胱失能。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報

壯年上班族久坐又憋尿，當心膀胱整組壞掉！一名38歲從事設計產業男子，因工作時間長又須久坐，上廁所頻率減少，導致他解尿不順，每次都需要等待5秒鐘才能排尿，甚至用滴的，男子就醫後發現罹患「慢性攝護腺炎合併膀胱失能」，膀胱比常人腫大3倍，須透過藥物治療及復健。

根據《蘋果日報》報導，書田診所泌尿科主任杜元博表示，該38歲男病患，常久坐工作，加上農曆年前是結案旺季，導致他一天的工作時間常超過10小時，甚至曾在上班時只上過1次廁所，最近發現排尿不順情況愈發嚴重，常在馬桶前等待約5秒才能排尿，且斷斷續續甚至用滴的，經檢查後發現該病患有慢性攝護腺炎，且膀胱容量竟脹大為一般人的3.1倍，膀胱已失能，目前採藥物及復健治療。

杜元博表示，久坐工作，大腦長時間處於工作狀態，會抑制橋腦排尿中樞，降低尿意，膀胱不斷積尿，易使尿道括約肌痙攣，造成解尿解不乾淨，可能引發慢性攝護腺炎；他說，慢性攝護腺炎一般多好發於50歲以上男性，但現在上班族工作型態多為坐姿，且年輕族群常久坐打電玩，此症已有年輕化趨勢，40歲以下來就醫的患者，約已增加2成。

此外，杜元博說，這類病例在農曆年期間常明顯增加，因許多人長時間打麻將、看電視、打電玩，就醫患者人數比其他時間約增3、4成，其中合併膀胱失能者也不在少數，他建議，長期久坐工作的上班族，應每坐2小時起身活動身體，且每3小時應上1次廁所，讓膀胱獲得適度解放休息，以避免膀胱失能及慢性攝護腺炎病症上身。

(中時電子報)

美國營養師冰箱最愛7大食物 第3… 結束500多天沒校長 管中閔就任台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。