久坐害他膀胱大3倍 38歲男尿用滴的

2019年01月08日 10:09 中時電子報 陳煌祥

壯年上班族久坐又憋尿，當心膀胱整組壞掉！一名38歲從事設計產業男子，因工作時間長又須久坐，上廁所頻率減少，導致他解尿不順，每次都需要等待5秒鐘才能排尿，甚至用滴的，男子就醫後發現罹患「慢性攝護腺炎合併膀胱失能」，膀胱比常人腫大3倍，須透過藥物治療及復健。

根據《蘋果日報》報導，書田診所泌尿科主任杜元博表示，該38歲男病患，常久坐工作，加上農曆年前是結案旺季，導致他一天的工作時間常超過10小時，甚至曾在上班時只上過1次廁所，最近發現排尿不順情況愈發嚴重，常在馬桶前等待約5秒才能排尿，且斷斷續續甚至用滴的，經檢查後發現該病患有慢性攝護腺炎，且膀胱容量竟脹大為一般人的3.1倍，膀胱已失能，目前採藥物及復健治療。

杜元博表示，久坐工作，大腦長時間處於工作狀態，會抑制橋腦排尿中樞，降低尿意，膀胱不斷積尿，易使尿道括約肌痙攣，造成解尿解不乾淨，可能引發慢性攝護腺炎；他說，慢性攝護腺炎一般多好發於50歲以上男性，但現在上班族工作型態多為坐姿，且年輕族群常久坐打電玩，此症已有年輕化趨勢，40歲以下來就醫的患者，約已增加2成。

此外，杜元博說，這類病例在農曆年期間常明顯增加，因許多人長時間打麻將、看電視、打電玩，就醫患者人數比其他時間約增3、4成，其中合併膀胱失能者也不在少數，他建議，長期久坐工作的上班族，應每坐2小時起身活動身體，且每3小時應上1次廁所，讓膀胱獲得適度解放休息，以避免膀胱失能及慢性攝護腺炎病症上身。

(中時電子報)