台南大排傳死豬？農業局：死狗誤報虛驚一場

2019年01月08日 10:01 中時 曹婷婷

非洲豬瘟來勢洶洶，人心惶惶，台南市政府今天上午召開非洲豬瘟緊急應變中心第二次會議，農業局表示，7日下午6點接獲民眾通報佳里大排有病死豬遭丟棄，事後證實是死狗，虛驚一場。台南市長黃偉哲表示，台南市是全國第4大養豬縣市，約57萬頭，一旦發生非洲豬瘟入侵，將是斷崖式的一次性撲殺，如何阻絕、入侵又該如何因應等細節都將進一步討論。

台南市是最早成立非洲豬瘟災害應變中心的縣市，提早於上個月即已完成部署，今天則是第二次召開會議。黃偉哲表示，目前有幾個事情要釐清，如1月14日部署整體演習，將針對萬一疫情擴散該如何處理、怎麼掩埋等，細節都需要進一步討論。

農業局於會中也率先報告，7日下午6點接獲民眾通報佳里大排有病死豬遭丟棄，緊急派員到場處置，證實只是死狗，烏龍一場。黃偉哲說，目前看來好像大家對非洲豬瘟都有警覺性，然而，新聞雖然每天吵得沸沸揚揚，但機場仍每天查獲民眾攜帶大陸畜產製品的消息，這個情形是抓不怕還是罰則不夠？或大家心存僥倖，地方政府也有義務做防範。

其次，是廚餘到底用不用？若不用，廚餘要何去何從？又有什麼罰則？他說，全面禁絕廚餘養豬是否可行仍須討論，若廚餘通通不用來養豬，有無棄置場或要做其他處理都仍待思考；另，針對目前有蒸煮設備的中大型養豬場是否全面改用飼料，這部分可能需要動用第二預備金，需要多少預算，也要再做討論。

他也談到，萬一非洲豬瘟入境其他縣市，台南要制定一套因應措施，若台南發生非洲豬瘟，包括撲殺人力、物力、消毒也要全面建置，經濟損失及補償金如何發放都要預先擬定，避免造成民怨。

台南市政府加強輔導養豬戶防範非洲豬瘟入侵，73處原本採餵食廚餘的養豬場中，7處未設置蒸煮設施已改餵飼料，並加強勸導其他的廚餘養豬場轉型。統計台南635處養豬場中，至去年11月底列管廚餘養豬場共73場，已配合行政院農業委員會加強輔導，採補貼差額方式改用飼料，或補助業者自願性退場

(中時 )