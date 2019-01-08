結束500多天沒校長 管中閔就任台大校長

2019年01月08日 10:04 中時電子報 尉遲佩玉 、 莊楚雯 、 徐秀娥

台大今日上午舉行校長交接典禮，大批媒體和來賓擠爆會場。(讀者提供)

台大終於有校長了！台大今(8)日上午10點舉行校長交接典禮，管中閔親自出席，由教育部常務次長林騰蛟擔任監交人，代理校長郭大維交接給去年1月5日選出的管中閔，現場掌聲如雷，大喊「校長加油」、「謝謝郭代」。

管中閔致詞時表示，「這個交接典禮得以實現，要向許多人表達最由衷的謝意。謝謝遴選委員會（尤其是召集人陳維昭校長），台大校務會議的代表們，許許多多台大老師、同學和校友們，以及社會前輩與朋友們，在過去一年來對大學自主的堅定支持。也要對郭代校長與行政團隊在過去一年的艱困局面下維持校務正常運作，表示最大的敬意與謝忱。更要謝謝我的家人，他們始終站在我身邊，鼓勵我、也支持我，我才能走到今天」。

管中閔經歷三百多天，今上任舉行交接儀式，包括陳維昭、李嗣涔、楊泮池等幾位前校長及部分遴選委員也都出席。擔心有反管人士鬧場滋事，北市動員200名警力維安戒備。

監交人林騰蛟表示，非常榮幸代表教育部參加台大第12任校長交接典禮，感謝郭大維代理校務期間穩定校務發展，對於一年兩個月的各項校務推動予以肯定。同時歡迎新任管中閔校長，期許管中閔接任後，在台灣大學所有師生支持下，讓台大成為在國際上具有影響力的大學，帶領台灣高教發展。

代理校長郭大維表示，今天是一個讓大家都紀念的日子，台大校長遴選案一年來經過風雨飄搖，各方言詞激烈辯論，台大展現了民主精神及自由學風，他要向台大校長遴選委員會、校務會議代表及所有學生致敬。

郭大維說，台大在刀光劍影的政治陰影下奮力前進，他要向所有台大行政同仁致上最高敬意，希望在管校長的帶領下，能夠用力擺脫陰霾、積極向前。台下則狂喊「謝謝郭校長！」

台大前校長楊泮池說，雨過天青，台大終於要跨出2018的陰霾、進入2019，希望大家在管校長領導之下往前看，也祝福管校長，「你開始要很辛苦了！」

(中時電子報)