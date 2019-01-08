王金平選總統心意已決 邀韓國瑜吃火鍋暖身

2019年01月08日 10:03 中時電子報 邱珮畇 、中時 楊佳穎 、中時

2020總統大選，國民黨大老紛紛表態。媒體報導，77歲的前立法院長王金平參選總統心意已決，私下更已開始動作，邀約人氣最高的高雄市長韓國瑜以及高雄官員、民代吃火鍋，暖身意味濃厚。

國民黨在九合一大勝後，黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、前行政院長張善政，及這次在高雄輔選有功的前立法院長王金平，都被視為2020總統熱門人選。對於是否有意投入黨內初選，王金平之前笑回「隨因緣走」；至於會不會擔心黨內開始有很多「太陽」爭2020？他直回，「有的話也是好現象啊！」

根據《鏡周刊》報導，77歲的前立法院長王金平，參選總統心意已決，更已私下開始布局串連。5日的晚上他在高雄老家邀請人氣最旺的高雄市長韓國瑜吃火鍋，現場並有高雄市副市長李四川、全國農會總幹事張永成、前立委林國正、高雄市農會理事長蕭漢俊、高雄市議會副議長陸淑美等，話題圍繞高雄經濟及未來發展，互動熱絡，爭取「韓流」支持意味濃厚。

報導指出，知情人士說，席間雖未觸及2020總統選舉話題，「但出席就是一種表態，畢竟藍營被點名角逐2020的四大天王，韓國瑜選後到過誰家吃飯？」

王金平在去年九合一選舉扮演關鍵輔選角色，透過三山造勢拉抬韓國瑜氣勢，並在韓高雄市長就職隔天就到市府拜會，除邀約出席高雄感恩餐會，還約好5日一同吃火鍋，兩人密集見面，串聯意味濃厚。

另一方面，王金平也預計下週發表新書「橋」，而6日面對媒體詢問是否要提早表態選總統，他則反問「為什麼一定要先表態？反正等到領表參與提名登記的時候，那時候領就可以了」。至於是否支持採全民調，王表示，初選方式是黨中央的事，一切尊重黨中央規劃及處理。

(中時電子報)