王金平選總統心意已決 邀韓國瑜吃火鍋暖身

前立法院長王金平（左）被視為國民黨內2020總統參選人之一，他拜訪高雄市長韓國瑜（右）成媒體關注焦點。王金平受訪表示「隨因緣走」。(資料照/中央社)

友善列印
中時電子報
、中時

2020總統大選，國民黨大老紛紛表態。媒體報導，77歲的前立法院長王金平參選總統心意已決，私下更已開始動作，邀約人氣最高的高雄市長韓國瑜以及高雄官員、民代吃火鍋，暖身意味濃厚。

國民黨在九合一大勝後，黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、前行政院長張善政，及這次在高雄輔選有功的前立法院長王金平，都被視為2020總統熱門人選。對於是否有意投入黨內初選，王金平之前笑回「隨因緣走」；至於會不會擔心黨內開始有很多「太陽」爭2020？他直回，「有的話也是好現象啊！」

根據《鏡周刊》報導，77歲的前立法院長王金平，參選總統心意已決，更已私下開始布局串連。5日的晚上他在高雄老家邀請人氣最旺的高雄市長韓國瑜吃火鍋，現場並有高雄市副市長李四川、全國農會總幹事張永成、前立委林國正、高雄市農會理事長蕭漢俊、高雄市議會副議長陸淑美等，話題圍繞高雄經濟及未來發展，互動熱絡，爭取「韓流」支持意味濃厚。

報導指出，知情人士說，席間雖未觸及2020總統選舉話題，「但出席就是一種表態，畢竟藍營被點名角逐2020的四大天王，韓國瑜選後到過誰家吃飯？」

王金平在去年九合一選舉扮演關鍵輔選角色，透過三山造勢拉抬韓國瑜氣勢，並在韓高雄市長就職隔天就到市府拜會，除邀約出席高雄感恩餐會，還約好5日一同吃火鍋，兩人密集見面，串聯意味濃厚。

另一方面，王金平也預計下週發表新書「橋」，而6日面對媒體詢問是否要提早表態選總統，他則反問「為什麼一定要先表態？反正等到領表參與提名登記的時候，那時候領就可以了」。至於是否支持採全民調，王表示，初選方式是黨中央的事，一切尊重黨中央規劃及處理。

(中時電子報)

韓國瑜也墊這一片？網拍連「這個… 政院11：10宣布經經濟紅利政策

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。