禁廚餘卻定義不清 養豬業者抱怨：無所適從

2019年01月08日 11:47 中時 許素惠

業者蒸煮下級農產品養豬。（許素惠攝）

部分養豬業者收購豆粕蒸煮飼豬，雲林縣府認定不是廚餘，所以不開罰。（許素惠攝）

雲林縣全面禁止廚餘養豬，部分養豬業者除了抱怨飼養成本因此多增加了一半外，也反應相關單位對於廚餘定義不清，讓他們無所適從，例如有人自行蒸煮被淘汰的地瓜等農產品，或食品廠的豆粕等下腳料，這些都不是人吃剩的，也算廚餘嗎？

根據養豬業者估算，以廚餘餵養至成豬，每公斤飼養成本約40元，若改以飼料養，足足貴了一半增加至60元，大感吃不消。

業者對有關單位未將廚餘清楚定義亦有微詞，虎尾鎮懇地養豬業者蔡德福原本除了收取餐廳與家戶廚餘飼養外，也到處收購田間淘汰的地瓜、馬鈴薯、南瓜等下級農產品，甚至統包下西螺某醬油工廠釀造醬油後的豆粕，經蒸煮後餵豬。

蔡德福指出，他去年12月25日開始配合縣府政策不再以廚餘養豬，但仍蒸煮生鮮農產品或食品廠的下腳料飼養，又怕被稽查到開罰，按理生鮮農產或食品加工的下腳料都非人吃剩的，也沒有帶非洲豬瘟的問題，應該不算廚餘，詢問相關單位，始終未有明確答覆，令他無所適從。

縣環保局及農業處緊急商討，認定地瓜、馬鈴薯、南瓜、豆皮、豆粕等不在廚餘之列，業者蒸煮這些生鮮農產品或食品加工餘料養豬，不會開罰。

不過，農業處長張鴻猷還是呼籲業者改以飼料飼養，畢竟稽查人力有限，無法時時刻刻盯著所有業者，飼養成本雖然增加，仍有利可圖，最重要的是安全防疫。

(中時 )