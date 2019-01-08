主將提前上陣！陸副總理意外現身中美貿易談判

2019年01月08日 10:18 中時電子報 馮英志

正當中美副部長級貿易談判舉行之際，據外媒報導，原訂下周將與美方進行更高層次談判的中國大陸副總理劉鶴，竟意外現身談判會場；雖然尚不清楚他在談判會場內的會談內容以及參與多久，但可顯示大陸對此次副部長級談判的重視。

中國大陸副總理劉鶴意外現身中美副部長級貿易談判會場。

據《南華早報》（South China Morning Post）7日報導，由美國副貿易代表格里什（Jeffery Gerrish）組成的談判代表團7日前往北京，雙方針對如非關稅壁壘、智慧財產權、農業及工業產品採購等議題展開連續兩日的貿易談判。

不過，作為陸方談判主將的中國大陸副總理劉鶴竟意外出現在這場副部長級談判會場，令外界相當訝異。報導指出，預計本次會議不會達成任何協議，但將替下周劉鶴率領的代表團與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）的更高層級會議奠定基礎。

對此，大陸分析家表示，劉鶴的出席顯示北京的善意，以及有意與華府未來達成共識的承諾。美國研究中心主任時殷弘表示，「隨者經濟成長放緩的壓力，特別是貿易戰對其影響，加上美方所提的部分要求，也與北京經濟改革需求一致，讓陸方更有意願達成談判共識」。

對於此次中美貿易談判，中國大陸外交部發言人陸慷則未提供任何細節，僅表示「貿易戰不僅不利於中美兩國，亦對世界有害；在雙方彼此尊重的基礎上，北京有誠意解決雙邊貿易糾紛」。

(中時電子報)