淪落至此？酒井法子拜年一個動作 遭網友臭罵「國際乞丐」

2019年01月08日 10:24 中時電子報 吳品瑤

日本女神酒井法子不僅長相甜美可人，還能唱能演，原本在圈內聲勢如日中天，然2009年卻因染毒遭逮捕，重創形象與事業，而「贖罪」復出後她積極洗白，沒想到去年又卷入金錢糾紛，目前官司未了，而日本電視台至今無人邀她上通告，她多靠商演和餐廳秀賺錢養家，倒是不時有海外邀約上門，尤以華語圈最為熱烈，酒井法子也因此創辦了微博帳號，而昨天她難得登上微博熱搜，沒想到又是壞事！

今年47歲的酒井法子近年力拼洗白，然近來卻又陷入金錢糾紛官司，一波未平一波又起，所幸憑藉過去的名氣，還有演出機會找上門，甚至有海外邀約，日媒報導她的客源，有三成來自中華圈，她因此開設微博跟華人粉絲博感情，沒想到昨天下午一則拜年貼文卻引發眾怒，「酒井法子在線乞討」一詞登上了微博熱搜。

昨下午酒井法子在微博po文拜年，附上照片寫下「感謝大家去年對我的厚愛，今年也請大家多多關照」，底下竟然附上支付寶以及銀聯卡的支付連結，讓網友看了不開心，還翻出她過去發文底下也經常附支付連結，嗆她「幾乎只要發文就是在乞討」，此事因此登上微博熱搜，網友臭罵女神是「國際乞丐」，酸言「混不下去就來中國嗎」、「不歡迎毒蟲」，事後酒井法子已刪除該篇文章，然其實她po文附上的連結，只是加入付費官方俱樂部的連結，然她內文沒有解釋清楚，才讓廣大網友認為她是缺錢而動不動就跟粉絲討零用錢。

(中時電子報)