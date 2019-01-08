MLB》去不去洋基？馬恰多老婆成關鍵

2019年01月08日 10:28 中時電子報 盧品青

新年過後，馬恰多(Manny Machado)的去向仍不明朗，媒體猜無可猜，開始把目光轉移到他的家人。根據《紐約每日新聞》的說法，耶妮馬恰多(Yainee Machado)對紐約十分嚮往，而且她擁有很大的話語權，因為她是馬恰多的老婆。

報導指出，耶妮是白襪一壘手阿隆索(Yonder Alonso)的妹妹，馬恰多也拜訪過白襪。不過耶妮很渴望去紐約當貴婦，連新居地點都想好了，就是精華區曼哈頓。這對洋基自然是一大利多，大蘋果的吸引力是很強的，費城人和(芝加哥)白襪再有錢也無法把球場變到紐約。

目前的變數是洋基以大聯盟底薪簽下游擊手屠洛威斯基(Troy Tulowitzki)，且有不可交易條款。屠洛威斯基的角色定位很明確，就是暫時補上洋基的游擊空缺，這難免擠壓到馬恰多的空間。老屠表示：「我來洋基是想要和最好的球員一起作戰，如果馬恰多也來我當然歡迎。」

這不排除是洋基球團玩的手法，用來宣示他們不缺內野手，然後趁機對馬恰多砍價。《今日美國》的記者推測洋基不想出超過2億美元，如此就算要簽也只能簽短約。日前傳出白襪和費城人也不願開到3億美元，既然價格都不滿意，馬恰多還不如聽耶妮的話選擇紐約。

若是洋基簽下馬恰多還有額外的好處，就是他們可以賣出三壘暴力菜鳥安杜哈(Miguel Andujar)，由馬恰多去守三壘，藉此再向其他球隊敲一筆。

(中時電子報)