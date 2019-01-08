MLB》去不去洋基？馬恰多老婆成關鍵

馬恰多與妻子耶妮。（jose f. moreno/美聯社）

友善列印
中時電子報
盧品青

新年過後，馬恰多(Manny Machado)的去向仍不明朗，媒體猜無可猜，開始把目光轉移到他的家人。根據《紐約每日新聞》的說法，耶妮馬恰多(Yainee Machado)對紐約十分嚮往，而且她擁有很大的話語權，因為她是馬恰多的老婆。

報導指出，耶妮是白襪一壘手阿隆索(Yonder Alonso)的妹妹，馬恰多也拜訪過白襪。不過耶妮很渴望去紐約當貴婦，連新居地點都想好了，就是精華區曼哈頓。這對洋基自然是一大利多，大蘋果的吸引力是很強的，費城人和(芝加哥)白襪再有錢也無法把球場變到紐約。

目前的變數是洋基以大聯盟底薪簽下游擊手屠洛威斯基(Troy Tulowitzki)，且有不可交易條款。屠洛威斯基的角色定位很明確，就是暫時補上洋基的游擊空缺，這難免擠壓到馬恰多的空間。老屠表示：「我來洋基是想要和最好的球員一起作戰，如果馬恰多也來我當然歡迎。」

這不排除是洋基球團玩的手法，用來宣示他們不缺內野手，然後趁機對馬恰多砍價。《今日美國》的記者推測洋基不想出超過2億美元，如此就算要簽也只能簽短約。日前傳出白襪和費城人也不願開到3億美元，既然價格都不滿意，馬恰多還不如聽耶妮的話選擇紐約。

若是洋基簽下馬恰多還有額外的好處，就是他們可以賣出三壘暴力菜鳥安杜哈(Miguel Andujar)，由馬恰多去守三壘，藉此再向其他球隊敲一筆。

(中時電子報)

NBA》考神歸隊 西區第二 衛冕軍… NBA》16戰奪13勝 馬刺重回西區第…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。