台南議長郭信良想回黨 謝龍介諷：民進黨像公廁進進出出

民進黨台南市議會黨團7日舉行幹部就任儀式，已退黨的議長郭信良（中）到場致意時表示，這裡曾是他的家，盼在當全民議長時也能重回心所嚮往的地方。會後面對媒體追問這段話是否代表想要重回民進黨，他回答：「如果可以的話」。(中央社)

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中時電子報
國民黨台南市黨部主委、台南最高票當選的市議員謝龍介。（本報資料照片）

台南市議會民進黨團新任黨團三長7日上任，退民進黨當選的議長郭信良表示，這裡曾是他的家，如果可以的話，希望也能重回「心所嚮往」的地方。對於郭信良想重回民進黨，支持他當選議長的國民黨團喊「被騙了」。謝龍介也諷刺，民進黨如果「像隨便可以進進出出的公共廁所一樣」，黨紀墮落，也樂觀其成。

台南市議會民進黨團新任黨團三長7日上任，脫黨當選的議長郭信良表示，這裡曾是他的家，如果可以的話，希望也能重回「心所嚮往」的地方。市長黃偉哲則認為，民進黨是團結、有紀律的政黨，如何在團結與紀律之間找到最大公約數，他尊重所有中評委的決定。

國民黨議會黨團書記長蔡育輝表示，如果郭信良重回民進黨，政治信用將完全破產，搖擺性格也會受到質疑、唾棄，未來也不再可能有跟國民黨合作的機會，但如果真的是這樣，那國民黨就是「被騙了」。

據《聯合報》報導，國民黨議員謝龍介說，郭信良允諾退出民進黨，才在議長選舉支持他，「民進黨如果黨紀不彰，像隨便可以進進出出的公共廁所一樣」，黨紀墮落到如此地步，也樂觀其成。謝龍介並指出，郭信良到目前為止也未被開除黨籍，根本未離開民進黨， 這根本是民進黨派系在內鬥。

(中時電子報)

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