漁夫木雕師用創作展現真性情

2019年01月08日 10:33 中時 游昊予

基隆文化中心三樓藝廊即日起至1月27日止展出「2019沈正庚創意木雕之旅展」，要帶民眾一探樸實中見真性情的漁夫木雕師沈正庚的藝術世界，喜愛木雕的朋友千萬別錯過一飽眼福的機會。

原本是宜蘭漁夫，現為專心雕刻創作的沈正庚，將於1月8日至1月27日假基隆文化中心三樓藝廊舉辦「2019沈正庚創意木雕之旅展」，半路出家的沈正庚，作品透露著「順著木頭的本性」，運用木頭的自然紋理，將討海人的樸實真性情融入創作想像，變成一件件吸睛的藝術品。

沈正庚來自宜蘭頭城海邊，生活閱歷豐富，因熟諳水性，早年在家鄉當漁夫，後因生活不易，在36歲那年遷至汐止居住，一開始從事木匠幫工，因緣際會地開啟了他對雕刻的興趣，從此進入木雕領域的大門，蛻變為木雕藝術師。

沈正庚從事木雕創作追求隨心所欲，擺脫匠氣的精雕細琢，讓想像力與創作力馳騁在木雕上，其作品採用台灣黃檜、牛樟、高山香樟等名木，順著木頭的外形及肌理，一體成型雕刻出不同風韻及形貌，如「天上人間」、「荷來荷去散奇香」、「母性」等作品；另以人物題材系列作品，從表情到肢體語言都可見其細膩表現與獨有風格；也因篤信佛教而將佛像列入創作，融入作品以傳遞善念，件件值得細細品味欣賞。想要前往觀賞的民眾，敬請把握觀展機會。

(中時 )