代理校長15個月郭大維哽咽：鍛鍊我的意志與信念

2019年01月08日 10:49 旺報 李侑珊

台大今日舉行新任校長就任典禮，台大代理校長郭大維在致詞時一度哽咽並表示，擔任台大代理校長15個月與學術副校長同時的29個月是個人的無上光榮，在這艱苦與對立的時期，鍛鍊了意志力與信念，感謝許多師生、同仁與校友不間斷的溫暖鼓舞，支持他堅持下去，「這些點點滴滴的感念將會伴隨著我一生！」

郭大維致詞稿全文如下：

2019／01／08第十二屆校長交接典禮─向臺大致敬

林次長、管校長、各位貴賓、各位老師、各位同仁、各位同學：大家好!

這是個讓人紀念的日子！回顧艱困的2018年，台大風雨飄搖，三月、五月校務會議上超過五個小時的激烈言詞爭辯，一年以來的各方群眾聚集與陳情，各式媒體與社群平台上的言詞交鋒。所幸絕大多數同仁可以一直秉持理性思考、與對事不對人的精神，展現台大民主精神與自由學風。在此，讓我們向所有臺大校務會議代表、所有台大師生致敬！

大學自治是學術自由的根基，我們要珍惜先賢流血流汗所爭取來的學術自由，因為他們的努力，在現今的台灣民主社會，沒有人膽敢告訴你什麼研究主題不能做，沒有人敢威脅你什麼資料不能碰，我們現在所享有的學術自由必須謹慎小心的守護。台灣大學向來秉持自由學風，堅持學術自由，堅持大學自主。在此，讓我們向臺大校長遴選委員會、臺大校務會議致敬！陳維昭校長，您辛苦了！

在艱困的2018年，我們努力凝聚校內共識，積極推動國際化、績效導向激勵、永續發展理念的三個校務主軸：五月我們啟動國際化與國際學院共識營來凝聚意見與力量，半年來匯集各學院與教務處力量共同推動國際碩士學位學程規劃，我們大幅增加薪資彈性加給名額以鼓舞中堅力量的教師。從2017年9月以來，我們以國際產學聯盟ILO來試辦績效導向的職員彈性薪資，我們整合陸僑生與國際生招生業務，並進一步結合國際獎學金與招生作業。我們集結總務處、財務處、主計室、醫學院與台大醫院的力量，成功在2018年12月19日隆重落成台大癌症中心醫院。特別感謝感謝楊泮池校長、張上淳院長、何弘能院長、鄭安理院長、郭瑞祥副校長、湯明哲前副校長、李書行前副校長、葛宇甯總務長、王根樹前總務長、魏如芬主任、劉中鍵前主任、與許多同仁！在外界普遍不看好下，我們達成幾乎不可能的任務！這是台灣大學與台灣醫療的重要里程碑！從深耕計畫申請與執行、五年校務評鑑、人文大樓破土、潑酸事件善後、環太平洋大學(APRU)校長會議、到90年校慶的成功舉辦，我誠摯感謝所有同仁在刀光劍影的政治陰影下、深耕計畫經費大幅刪減下，仍然逆勢奮戰、奮力前進！讓我們對所有台大行政同仁致上最高敬意！

擔任台大代理校長15個月與學術副校長同時的29個月是個人的無上光榮，在這艱苦與對立的時期，鍛鍊了我的意志力與信念，感謝許多師生、同仁與校友不間斷的溫暖鼓舞，支持我堅持下去！這些點點滴滴的感念將會伴隨著我一生！

現在，讓我們揮別艱困的2018，期待所有台大師生能求同存異，以母校台大為念。在管校長帶領下，用力擺脫陰霾，齊心向前！最後，讓我們一同向臺大校長遴選委員會、臺大校務會議與所有行政同仁致敬！讓我們一起努力來榮耀台大！建立台灣大學令人傳頌的精神！台灣大學一定會成為一所偉大的大學！謝謝大家！

(旺報 )