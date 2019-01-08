當乾女兒可獲贈1800坪土地 老翁登廣告百人應徵

謝翁姓徵乾女兒廣告，吸引逾百人應徵，其中18人列入候選名單（中時資料照／何冠嫻攝）

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中時電子報

一名居住在苗栗的70歲謝姓老翁，去年8月花了2萬多元在報紙上登廣告，徵求「孝順乖巧、吃素」、「不菸不酒不賭博」乾女兒，若乾女兒願意陪他掃墓，將贈送苗栗山上1800坪土地。此消息一出，引發民眾熱議，據悉，至目前為止已有超過百人應徵，其中18人被列入候選名單中。

謝翁登報徵孝順吃素乾女兒，選上的乾女兒有機會獲贈位在苗栗山區的1800坪土地。（圖／翻攝Ptt)

據《鏡周刊》報導，謝姓老翁每月都會固定北上到公園睡一晚，隔天早上再騎車到六張犁，為父母、爺爺奶奶掃墓，之後再到三峽祖墳祭拜，他認為，自己身上沒病痛，牙齒、眼睛健全，歸功於祖先的庇佑。

至於為什麼要徵乾女兒？他表示，3個小孩都40幾歲，常出國玩，沒時間去掃墓，才會想徵乾女兒，等自己死了，可以為他掃墓。

謝翁年輕時開過牛仔褲工廠，小孩下課回來會幫忙車褲子，他們說那時沒有給工錢，所以現在也不養他，1993年收掉工廠，改去當清潔工、工廠保全，工作很辛苦。

不料，謝翁2009年61歲繼承一筆遺產改變了命運，他表示，祖先有好幾萬坪土地，市公所找到我跟弟弟姊妹繼承這些土地，其中在林口A7原本沒有都市計畫，一坪只值1、2千元，我買下弟妹的土地持分，後來重劃蓋捷運，一下漲到10幾萬元，土地賣掉賺了1千多萬元，再用那筆錢投資房地產，又賺了1千多萬元。

「因為投資都很順利，我認為是祖先風水庇佑，所以每個月都去掃墓，但沒從中得到好處的4個妹妹卻與他反目成仇。」謝翁說。

(中時電子報)

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