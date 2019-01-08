騎士誤闖北市施工自行車道摔死 業者4人遭起訴

台北市2016年發包廠商施工自行車道時，未設置警告標誌，導致機車騎士駛進施工中路段摔死，北檢起訴業者4人。（中央社資料照）

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台北市長柯文哲推動「三橫三縱」自行車網，拓寬人行道增設自行車專用道，2016年發包廠商進行復興南路路段拓寬時，業者明知因施工縮減車道，卻未設置警告標誌，導致機車騎士駛進施工中路段，撞上螺栓摔死。台北地檢署依業務過失致死罪嫌起訴包商「冠君」公司楊姓負責人、吳姓員工、監造商「盛禹」申姓主任、黃姓稽查人員4人。

另外，監造工程的台北市水利處2名公務員、「盛禹」負責人、「冠君」4名員工則因罪嫌不足，獲不起訴處分。

台北市長柯文哲列為重大政策的「三橫三縱」自行車網，是在南京東路、仁愛路、信義路、中山北路、松江新生南路、復興南北路，拓寬人行道增設自行車專用道。

起訴書指出，台北市政府為了興建自行車專用道，縮減復興南北路車道，並拓寬復興南北路西側人行道，由北市水利處辦理「代辦復興南北路西側人行道拓寬工程─市民大道至和平東路段」工程，由冠君營造得標，盛禹公司負責監造。

2016年1月24日凌晨5時許，許姓男子騎機車行經仁愛路3段與復興南路交叉路口時，因該路未設置警告及施工標誌，許男在不知路面縮減的情形下，順著道路斜坡駛上施工中的人行道邊緣，因路面仍有4支突出地面逾30公分的基礎螺栓未拆除，導致許男直接撞上螺栓，頭部外傷併發神經性休克，送醫急救不治。

事後許男家屬提告，檢察官認為，冠君公司負責人兼工地主任楊男、吳姓員工、盛禹公司申姓、黃姓員工4人，明知應注意施工路段之交通安全，確保用路人安全，且應向北市交通局申請交通維持計畫，在施工路段設置警告標誌、燈號，必要時應使用號誌或派人管制交通，但4人卻疏於注意，未設置必要措施，造成騎士死亡，依法起訴。

(中時 )

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