睡我老婆20年！夫痛毆小王逼寫通姦悔過書

2019年01月08日 11:10 中時電子報 張達智

張姓人妻1997年與詹姓台商發生婚外情，時隔近20年後，兩人竟於2016年「再續前緣」，張女老公楊男怒不可抑，跟弟弟、朋友共7人到摩鐵抓姦，毆打並痛罵詹男「睡我老婆20年」，逼詹男寫下通姦悔過書、簽300萬元本票。楊男等人拿著詹的悔過書自首，台中地院依妨害自由罪判7人2月至6月不等徒刑，皆可易科罰金。

判決書指出，楊男指妻子1997年和詹男通姦被他逮到而中斷，不料2016年他又發現兩人再度搭上線。據自由時報報導，楊男委託徵信社調查，得知老婆與小王同年8月6日要到中市某汽車旅館「開房間」，於是召集弟弟與朋友共7人前往抓姦。

詹男在摩鐵門口發覺被跟蹤，掉頭逃跑，雙方在街頭上演飛車追逐，最後小王被攔下，眾人先將他在路邊痛打一頓，再押到工廠逼他寫下與張女的通姦過程，簽下300萬元本票，作為賠償。

雙方於路上追逐與衝撞，楊男陣營用汽車堵住詹男，先在路旁把詹男暴打一頓，再押到1間工廠，痛斥「睡我老婆20年」，逼迫詹男寫下他與張女通姦過程，詹男寫下與張女發生性關係自白書。

事發後因有人報警，楊男等人拿著自白書向警方自首。台中地院審理認為，楊男等人是「因家庭紛爭一時情急方出此下策」，自首亦能減刑，依妨害自由罪判處楊男與胞弟各5月徒刑，其餘共犯判刑2至6月不等，皆可易科罰金，楊男等7人與彰化地檢署都不服判決而上訴，台中高分院二審全部駁回，可再上訴。

(中時電子報)