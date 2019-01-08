睡我老婆20年！夫痛毆小王逼寫通姦悔過書

人夫痛毆小王，逼他寫通姦悔過書。（達志影像/shutterstock提供）

友善列印
中時電子報
張達智

張姓人妻1997年與詹姓台商發生婚外情，時隔近20年後，兩人竟於2016年「再續前緣」，張女老公楊男怒不可抑，跟弟弟、朋友共7人到摩鐵抓姦，毆打並痛罵詹男「睡我老婆20年」，逼詹男寫下通姦悔過書、簽300萬元本票。楊男等人拿著詹的悔過書自首，台中地院依妨害自由罪判7人2月至6月不等徒刑，皆可易科罰金。

判決書指出，楊男指妻子1997年和詹男通姦被他逮到而中斷，不料2016年他又發現兩人再度搭上線。據自由時報報導，楊男委託徵信社調查，得知老婆與小王同年8月6日要到中市某汽車旅館「開房間」，於是召集弟弟與朋友共7人前往抓姦。

詹男在摩鐵門口發覺被跟蹤，掉頭逃跑，雙方在街頭上演飛車追逐，最後小王被攔下，眾人先將他在路邊痛打一頓，再押到工廠逼他寫下與張女的通姦過程，簽下300萬元本票，作為賠償。

雙方於路上追逐與衝撞，楊男陣營用汽車堵住詹男，先在路旁把詹男暴打一頓，再押到1間工廠，痛斥「睡我老婆20年」，逼迫詹男寫下他與張女通姦過程，詹男寫下與張女發生性關係自白書。

事發後因有人報警，楊男等人拿著自白書向警方自首。台中地院審理認為，楊男等人是「因家庭紛爭一時情急方出此下策」，自首亦能減刑，依妨害自由罪判處楊男與胞弟各5月徒刑，其餘共犯判刑2至6月不等，皆可易科罰金，楊男等7人與彰化地檢署都不服判決而上訴，台中高分院二審全部駁回，可再上訴。

(中時電子報)

騎士誤闖北市施工自行車道摔死 … 疑一氧化碳中毒　基隆2男1女送醫

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。