桃市前經發局長涉貪 鄭文燦10字回應引爆網友怒火！

2019年01月08日 10:52 中時電子報 謝雅柔／綜合報導

曾獲桃園市長鄭文燦倚重的前桃園市經發局長朱松偉被控擔任「亞洲‧矽谷計畫」副執行秘書期間，收受業者賄賂。鄭文燦被問及此事時稱「不是每件事我都要回應」，該番話引爆網友怒火，紛紛表示「拿翹了阿，自己選的人貪汙，結果不敢回應，超廢的」、「雙標黨不是叫假的」。

朱松偉在鄭文燦4年前剛上任時，入府擔任參議，2015年接任桃園航空城公司董事長，2016年中接任經發局長，當時鄭文燦盛讚朱對於交通、工程及整體經濟發展業務都十分熟悉。

然而，朱松偉被控擔任「亞洲‧矽谷計畫」副執行秘書期間，收受廠商賄賂。調查局北機站昨前往朱松偉住居、業者辦公室與家中搜索後，依貪汙等罪聲押朱松偉、全徽道安科技暨台灣智慧駕駛董事長孫瑀、白手套黃仲勝3人。

對此，據聯合報報導，鄭文燦被問到此事時起初僅表示現在手邊沒有資料，由市府新聞處統一回應，隨後又補一句「不是每件事我都要回應」。

鄭文燦這番回應引發網友討論，並紛紛表示「拿翹了阿，自己選的人貪汙，結果不敢回應，超廢的」、「鄭文燦再大聲呀 選後不是很嗆」、「朕不想回答」、「林智堅也沒他那麼跋扈」、「連表態都不敢 虧你還是市長」、「有台灣價值 沒事」、「雙標黨不是叫假的」。

(中時電子報)