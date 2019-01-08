回應習對台談話 白宮：停止打壓台並恢復兩岸對話

2019年01月08日 10:50 中時電子報 馮英志

中國大陸國家主席習近平日前在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出堅持「一個中國原則」、探索「一國兩制」的台灣方案等五項對台原則。對此，美國白宮國安會發言人則透過推特表達立場，要求北京停止打壓台灣，並呼籲恢復兩岸對話。

Beijing should stop its coercion & resume dialog w/ the democratically-elected administration on Taiwan https://t.co/GPxtHp9mFn 2/2 — Garrett Marquis (@GMarquis45) 2019年1月5日

針對習近平日前對台談話，白宮首度表態。白宮國安會發言人（Garrett Marquis）6日在推特上分享《華爾街日報》報道總統蔡英文回應的文章，並推文表示「北京應停止打壓台灣，並恢復與民主選舉出來的政府恢復對話」。據中央社報導，馬奇斯透過推特，首次針對習對台談話，表明美國「拒絕」使用武力脅迫台灣人民的方案或威脅，並且認為任何解決兩岸分歧的方式都必須是和平的，而且必須基於雙方人民意願。

對此，駐美代表處感謝美國等理念相近的國家發聲，大力支持台灣人民，讓台灣人民更有勇氣堅持自由民主的道路。

(中時電子報)