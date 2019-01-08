管碧玲發文失去戰場第一天心酸酸 張景森打氣：選市長

民進黨籍立委管碧玲（圖）到民進黨中央黨部，登記參加高雄市長初選。(中央社資料照)

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中時電子報
邱珮畇

立法院長蘇嘉全與行政院長賴清德昨協商第10屆立委選區劃分，高雄、屏東立委都將少一席。選區遭到肢解的民進黨立委管碧玲今又在臉書發文「確定失去戰場第一天清晨，心酸酸的！」行政院政務委員張景森在底下留言「選市長！選市長！」並稱管媽「來台北選也很有機會」。但大選剛結束，若管媽想選還得再等4年。

民進黨高雄立委管碧玲選區被大卸三塊，她昨日在臉書發文說「感謝選區鄉親對我十多年的栽培，對選區的服務與責任不會打折，高雄是我的家，民進黨是我的青春，我會努力爭取未來的戰鬥位置，請大家給我力量與支持！」支持者也在發文底下留言要她加油，並喊「接教育部長!」

今日管碧玲再度發文稱「沒有人需要公開對我說一句什麼話，確定失去戰場第一天清晨，心酸酸的！還是要振作，所以，請和我一起關心人心惶惶的派遣工吧！」支持者再度喊「期待妳入閣接手教育部長（雖然變成賽缺）但妳一定能搞好的！」

行政院政務委員張景森在底下留言「選市長！選市長！」管媽回覆「你最支持我」，張景森也再度回應「其實妳來台北選也很有機會」。張景森之前也曾在臉書為前北農總經理吳音寧打氣「被議員罵最兇的官員，有可能是最努力做事的人。」

被外界視為入閣人選之一的管碧玲今天表示，入閣時機已過，將優先爭取下屆不分區立委為考量，除非有阻礙，就只好初選，與民進黨立委李昆澤競爭。

管碧玲上午接受中央社訪問表示，入閣時機已經錯過了，因為如果2月1日以前入閣，籌備補選到4月，等於補選一個任期剩下10個月的立委，很荒謬；如果2月1日以後，就無法補選，選區會出現沒有立委的問題，不能讓支持者「感覺我們落跑」。

(中時電子報)

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