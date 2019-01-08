NBA》16戰奪13勝 馬刺重回西區第五

艾卓吉攻下25分、6籃板，幫助馬次逆轉擊敗活塞，強是摘下5連勝。(美聯社)

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中時電子報
黃邱倫

季初打得不如意的馬刺，一度排名西區倒數，但去年12月8日開始的16場比賽這支黑衫軍只吞下3場比賽，今天又在客場119比107擊敗活塞，拿下5連勝，目前24勝17敗，戰績回升至西區第五，讓球迷重新看到傳統勁旅的本色。

馬刺本季在里歐納德出走後的確走得很不順，尤其是迪羅薩在短期間內無法融入球隊，11勝14敗的戰績差點跌入谷底。幸好，在經過磨合期之後，艾卓吉、迪羅薩與蓋伊等好手先後找到自己的定位，黑衫軍也開始一飛沖天，憑藉著這波5連勝，超越火箭爬升至西區第五，只落後西區龍頭金塊4場勝差，後勢看漲。

此役，馬刺首節落後6分，第二節34比20的攻勢扭轉戰局，最終以12分之差勝出。迪羅薩26分、7籃板、9助攻、2阻攻，繳出一張全能成績單，艾卓吉貢獻25分、6籃板，懷特17分，福比斯15分，米爾斯13分。

持續積弱不振的活塞，近6戰吞5敗，葛瑞芬34分、8助攻，德拉蒙19分、14籃板，雙塔出色表現無濟於事。

(中時電子報)

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