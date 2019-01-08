108年留學獎學金有205個名額 一般生年領1.6萬美元

2019年01月08日 11:55 中時 林志成

教育部設置留學獎學金，鼓勵優秀青年赴國外（不含大陸及港、澳地區）知名大學攻讀博碩士學位，108年留學獎學金提供205個名額，其中包括190個一般生名額及15個特殊生名額(勵學優秀生、原住民生及身心障礙生各5名)。

教育部表示，108年留學獎學金，一般生每名每年核發1萬6000美元（約台幣49萬元），受獎年限最長2年；特殊生每名每年核發3萬美元（約台幣92萬元），受獎年限最長3年。

教育部108年留學獎學金甄試報名期間自1月17日上午8時30分起至2月14日中午12時為止，受理網路填寫及列印報名表。已取得入學許可尚未註冊入學者，入學許可繳交截止日期延長至3月15日。

為配合新南向政策及進行全球人才布局，108年留學獎學金持續於一般生名額中設置選送學生赴特定國家留學名額，包含新南向國家25名及北歐國家10名。其中新南向國家包含印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、汶萊、越南、緬甸、柬埔寨、寮國、印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡、不丹等15國15名；新加坡、澳大利亞及紐西蘭等3國10名。

108年留學獎學金申請人須於報名截止日前取得國外大學校院博(碩)士班入學許可或已在國外博(碩)士班就讀。一般生除「藝術學群」、「建築、規劃與設計學群」及選送赴新南向國家申請人得選擇攻讀碩士或博士課程外，其餘學群均限攻讀博士課程；特殊生則不限學群可選擇攻讀碩士或博士課程。

108年留學獎學金甄試簡章可逕至教育部網頁下載使用(請點選本部各單位／國際及兩岸教育司／主題專區／海外留學／公費留學與各項獎學金專區／留學獎學金甄試資訊／簡章、契約書及其他相關表格下載）。

(中時 )