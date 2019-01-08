40歲時髦女專偷飾品 被逮竟嫌醜要求退貨

2019年01月08日 11:13 中時 陳淑芬

40歲打扮年輕時髦的劉姓女子，月前逛中區1家生活飾品店，舉止怪異引發店員注意，經調閱監視影帶發現她竟是竊賊，劉女食髓知味日前又來偷飾品，店員發現報警，從旅行包找到已撕掉防盜標籤包裝的飾品，她否認行竊，辯稱試戴才撕包裝，並嫌醜根本不想買，還抱怨要退貨，竟被攔查。警方訊後將她依竊盜罪送辦。

台中市警局第一警分局繼中派出所日前接獲中區1家生活飾品館報遭竊，警方調查，劉女月前到店裡逛，不斷在翻找攜帶的拉桿旅行包，店員發現可疑，但並無證據，事後，調閱監視器畫面發現她竊走韓版蝴蝶結夾及韓版波浪夾。

劉女日前又到店裡逛，被店員認出，特別觀察劉女動作，發現劉女將髮飾的防盜標籤包裝撕毀，塞入商品架下方藏匿，並將髮飾放入拉桿旅行包，沒有結帳就離去。店方人員追出查問是否有商品未結帳，劉女拉開旅行包拿出2副太陽眼鏡，聲稱是忘了結帳，店員將劉女丟棄的防盜標籤包裝找出來，劉女才交出其他偷竊飾品。

劉女供稱，她並不是竊盜，因為要試戴拆掉包裝，而且這些髮飾都不好看，她根本不想要，只是暫放進她作為購物袋用的旅行包，她還沒走出店外，正想要回去退貨就被店員攔住。警方清點，劉女竊走的太陽眼鏡、髮夾等7件飾品約價值新台幣千餘元。

(中時 )