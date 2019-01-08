用愛救援百餘隻流浪狗 張帆要訓練療癒陪伴犬助弱勢

張帆設狗狗山用愛救援百餘隻流浪狗，規劃訓練成療育陪伴犬，幫助弱勢。（陳淑芬翻攝）

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張帆用愛救援流浪狗。（陳淑芬翻攝）

「這裡是狗狗的家！」位於台中市霧峰山區的狗狗山創設人張帆，從優渥的英文補教業者投入流浪狗救援，10多年來不僅花光積蓄，還負債300多萬元。她說，被棄養的寵物狗或受虐狗，都需用愛來安撫化解身心創傷，未來將規劃訓練成為陪伴憂鬱者及獨居老人的療育陪伴犬，她強調「流浪狗絕對會有用」。

張帆在大學畢業後曾到美國，看到國外人士對動物生命的重視，心中埋下救援種子，她返國擔任英文補教老師，也曾開過補習班，30年前的月薪就逾10萬元，生活優渥，因緣際會認識在台中山區收容流浪狗的美籍人士CHRISWARD，深受感動而積極加入救援，2013年在霧峰山區成立狗狗山，承接救援工作。

「很多人笑我是瘋子」張帆說，流浪動物的收容工作若沒有財團持續的支持，會累死善心的救援人士，她很感謝多年來很多救援團體及義工的挹注，讓困頓的狗山持續支撐下去。

「要救流浪動物，要先救人心」張帆大聲疾呼，近年來陸續有學校及民間社團到狗狗山進行紀錄及交流，希望從教育開始宣導尊重生命觀念，希望被當成寵物的狗狗，不要再被遺棄或虐待。

張帆表示，狗狗山收容的大多是被遺棄寵物狗及受虐狗，經用愛撫養及對待後，大部分都已慢慢復原。狗從早期常被人們當成看門的畜生養，到現代有的被當成毛小孩、萌寵疼，但仍不少遭遺棄或虐殺，林林總總的人狗關係各需調整，飼主要尊重狗的天性，要有適度運動及活動空間，盡量不要關籠、綑綁。

張帆強調，人與狗可以有更多的感情連結，現代社會有越來越多的憂鬱者及獨居老人需要陪伴，她規劃未來要訓練收容的流浪狗成為療育陪伴犬，期盼可成為陪伴自閉兒、憂鬱者及孤獨老人的好友，讓牠們發揮正面功，幫助弱勢。

(中時 )

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