陳木榮醫師捐贈救助器材 提升三鶯緊急救護品質

陳木榮醫師捐贈救助器材後與消防局第五大隊隊員合影。（陳俊雄翻攝）

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為發揚無私大愛奉獻精神，並提升三峽地區緊急救護品質，三峽「柚子診所」陳木榮醫師在8日上午10時捐贈安妮模擬器、Lucas自動心肺復甦機、火災住宅警報器等救助器材給消防局第五大隊隆恩分隊。

消防局表示，陳木榮醫師為前長庚醫院兒科專科主治醫師，於長庚服務39年，期間為使小兒病患擁有更加完善的醫療與照護而付出龐大心力，目前於北大社區及桃園八德以諧音「佑子」開立「柚子」診所，期望提供小兒更妥善的醫療環境。

陳木榮醫師感念消防同仁執行救護勤務之辛勞，決定捐贈自動心肺復甦機及成人半身安妮訓練模組各1組，幫助更多需要救護服務的市民，為社會盡一份心力。

消防局指出，陳木榮醫師捐贈之自動心肺復甦機體積小、重量輕且攜帶方便，不僅能有效且不間斷施行高品質CPR，提高救護效能，且避免執勤人員於行駛中車上實施單手CPR而受到職業傷害；成人半身安妮訓練模組藉由即時回饋訓練資料，得以調整訓練內容，大幅提升緊急救護訓練品質，透過提升消防救護資源的方式，為三峽居民福祉盡一份心力，亦使同仁有更好的裝備器材執行緊急救護工作。

消防局表示，政府資源有限，但民力無窮，消防局由衷感謝陳木榮醫師的無私奉獻，為新北市民提供精良的救護設備，提升緊急救護服務品質。

(中時 )

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