邏輯不通！趙少康：賴清德敗選下台 蘇貞昌卻敗選上台？

2019年01月08日 11:16 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

立法院9日將三讀通過預算案，行政院長賴清德預計10日院會將提出內閣總辭，外傳將由前行政院長蘇貞昌與前立委陳其邁接任正副院長。對於蘇貞昌的接任，資深媒體人趙少康表示，現階段還是賴清德留任是最好的方案，因為政局要穩定，不能變來變去。而且怎會敗選下台，又兩個敗選上台，邏輯不通呀！

蘇貞昌到底會不會接任行政院長，民進黨立委張宏陸於政論節目《少康戰情室》上表示，據他理解，這是目前沒有的事情。現在的事實就是蔡英文沒有徵詢蘇貞昌，當然外界現在新聞滿天飛，很多人也紛紛問蘇貞昌到底有沒有要接行政院長，但目前黨內最大的希望還是希望賴清德留任。

張宏陸再表示，現在外界一直謠傳蘇邁配，他可以保證到現在都還沒有發生。而且外界所謂的賴清德10日禮拜四內閣總辭，他大膽預測不會發生，因為立法院預算不到11日禮拜五不會通過，怎麼可能禮拜四總辭，這個時間點太奇怪了，總預算如果要過也要禮拜五才過吧，怎麼可能禮拜四就過？不可能吧！現在大家都盡最大努力留下賴清德，希望賴穩定目前政治局勢。

對於張宏陸的看法，趙少康表示，他也這樣覺得，賴清德留任對國家有穩定作用，不然變來變去很麻煩。而且這個邏輯怎麼想都很奇怪，賴清德為何要下台？因為敗選呀！那蘇貞昌和陳其邁為何上台？敗選啊！此時，沈富雄趕緊表示，是不一樣的敗選。但趙少康認為不就是都是敗選，怎麼一個敗選下台，兩個敗選上台，這個邏輯不是很奇怪！

(中時電子報)