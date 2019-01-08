邏輯不通！趙少康：賴清德敗選下台 蘇貞昌卻敗選上台？

行政院長賴清德將於10日禮拜內閣請辭，綠委張宏陸認為可能性不大。(中央社)

友善列印
中時電子報
/整理報導

立法院9日將三讀通過預算案，行政院長賴清德預計10日院會將提出內閣總辭，外傳將由前行政院長蘇貞昌與前立委陳其邁接任正副院長。對於蘇貞昌的接任，資深媒體人趙少康表示，現階段還是賴清德留任是最好的方案，因為政局要穩定，不能變來變去。而且怎會敗選下台，又兩個敗選上台，邏輯不通呀！

蘇貞昌到底會不會接任行政院長，民進黨立委張宏陸於政論節目《少康戰情室》上表示，據他理解，這是目前沒有的事情。現在的事實就是蔡英文沒有徵詢蘇貞昌，當然外界現在新聞滿天飛，很多人也紛紛問蘇貞昌到底有沒有要接行政院長，但目前黨內最大的希望還是希望賴清德留任。

張宏陸再表示，現在外界一直謠傳蘇邁配，他可以保證到現在都還沒有發生。而且外界所謂的賴清德10日禮拜四內閣總辭，他大膽預測不會發生，因為立法院預算不到11日禮拜五不會通過，怎麼可能禮拜四總辭，這個時間點太奇怪了，總預算如果要過也要禮拜五才過吧，怎麼可能禮拜四就過？不可能吧！現在大家都盡最大努力留下賴清德，希望賴穩定目前政治局勢。

對於張宏陸的看法，趙少康表示，他也這樣覺得，賴清德留任對國家有穩定作用，不然變來變去很麻煩。而且這個邏輯怎麼想都很奇怪，賴清德為何要下台？因為敗選呀！那蘇貞昌和陳其邁為何上台？敗選啊！此時，沈富雄趕緊表示，是不一樣的敗選。但趙少康認為不就是都是敗選，怎麼一個敗選下台，兩個敗選上台，這個邏輯不是很奇怪！

(中時電子報)

白宮國安會聲援台灣 府：持續與… 南市原住民議員穎艾達利以母語補…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。