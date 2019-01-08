南市原住民議員穎艾達利以母語補宣誓就職

2019年01月08日 11:38 中時 洪榮志

台南市平地原住民議員IngayTali（穎艾達利）上個月25日就職儀式時，由於沒有在議會提供的中文誓詞上簽名，被認定並未完成宣誓。經議會提供中文、阿美族母語拼音的雙語誓詞後，8日上午二度以阿美族語補宣誓順利就職。他也期許，未來原住民的議題能從台南發聲，從台南被看見。

不過，IngayTali面向國旗、國父遺像宣誓時，並沒有唱國歌，也沒有向國父遺像行三鞠躬禮；宣讀誓詞時，IngayTali先以阿美族語讀一句，再由翻譯人員翻譯，隨後簽下中文「穎艾達利」、母語拼音「IngayTali」等2種版本的名字，順利完成補宣誓。

會後，IngayTali指出，台南市議會相當用心，不僅議員座席的名字顯示板以母語拼音，還提供雙版本的誓詞，「這是台灣自治史上的創舉」，地方法院願意認證原住民以族語宣誓。

IngayTali還強調，上月25日的宣誓就職日，國家語言發展法在立法院三讀通過，認定原住民語言也是國家語言，因此不合時宜的宣誓條例，是否有再修法的必要？就要靠立委的智慧去完成。

IngayTali強調，上次宣誓時，他並非依照議會準備的誓詞宣讀，而是以自己準備的誓詞宣誓，如果在議會的誓詞上簽名，等同偽造文書，因此當時並沒有簽名。此次補宣誓，完全是依宣誓條例完成，「從台南市開始，所有原住民族人在服公職又多了一個選項，就是可以使用自己的母語宣誓。」

(中時 )