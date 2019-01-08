環團抗議空汙報告不完整 環保局：三階段計畫完整說明

2019年01月08日 11:39 中時 盧金足

主婦聯盟環保基金會台中分會執行長許心欣抨擊台中市政府所公告的報告不僅不完整，還加諸各種限制，亦未提出相對應解決方案。（盧金足攝）

公民團體8日到台中市府抗議，「105年台中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣汙染物健康風險-空氣汙染物暴露評估報告」公布的報告不完整，未提出相對應解決方案，空汙改善沒有蜜月期，趕快給台中市民乾淨的「谷關空氣」；對此，環保局表示，前市府將該報告以密件處理，新市府上任後承擔責任並履行市長盧秀燕的市政公開原則，將盡速與相關單位協調公開，全案也將於三階段計畫完成後，完整對外說明執行成果及相關風險管理策略。

主婦聯盟環境保護基金會台中分會、大肚山改善空汙聯盟、台中市原鄉文化協會等多個環保及公民團體上午到市府廣場抗議，抨擊台中市政府所公告的報告不僅不完整，還加諸各種限制，亦未提出相對應解決方案，該案攸關台中市280萬市民及周邊各縣市民眾健康風險，基於政府資訊公開法及落實環境資訊社區知情權的立場。

公民團體針對「105年台中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣汙染物健康風險-空氣汙染物暴露評估報告」，及新市長的空汙治理公布10大提問，作為台中市新市府的第一張空汙考卷，要求新市長作答，要求環保局兌現新市長選前承諾，選後2周內完整公開報告內容，保障市民環境及健康風險資訊知情權。

主婦聯盟環保基金會台中分會執行長許心欣抨擊，市民在市長相關的網路平台留言，竟然遭到刪除，市長及小編應對市民的施政提案有更大的雅量，隱藏民眾的留言更是誇張，呼籲市長珍惜每一份是在市長粉絲專頁上面的留言和意見，民意被封殺，刪除留言犯了大忌。

台灣健康空氣行動聯盟副研究員王晴強調，市府除公布完整的報告內容外，也應檢討目前已完成的報告，整理出言簡意賅的圖文，使民眾了解生活周遭的環境汙染與暴露風險，對症下藥，不要等到三年計畫全部完成才著手進行，期待啟動「打擊一級致癌物大作戰！」

「家人及孩子又要暴露於風險之中多久？」主婦聯盟台中分會專員林政翰表示，主婦聯盟台中分會正式發文請市府詳細說明未來四年空汙防制、綠能發展與節能政策，並於一個月內邀集中部環保等公民團體進行座談，望盧秀燕勿辜負市民對空氣換新的期待。

環保局表示，市政府去年12月6日公布「105年台中市后里區、西屯區、大雅區及港區居民空氣污染物暴露評估計畫」第一階段研究成果，尚無法反應暴露空汙與疾病的因果關係，針對環團關心部分成果內容仍未公開，前市府將這部分內容以密件處理，新市府上任後承擔責任並履行市長盧秀燕的市政公開原則，將盡速與相關單位協調公開。

環保局表示，「105年台中市后里區、西屯區、大雅區及港區(大肚、清水、沙鹿、梧棲、龍井)居民空氣汙染物暴露評估計畫」為台中市三階段「PM2.5空氣汙染物健康風險評估計畫」的第一階段研究成果，市府已於2018年12月6日主動上網公布，讓民眾下載參考。

針對環保團體關心計畫報告第四章部份內容未公開部分，環保局強調，雖然這份報告的密件資料是前市府所為，新市府上任後勇於承擔，將以盧市長的市政公開原則，積極協調並要求資料提供單位公開，保障市民知的權利。

環保團體反應報告檔案無法列印的問題，經環保局檢視所上傳檔案，發現主要是因為存成PDF檔時，誤設檔案管理功能所致，環保局已於1月7日修正後，重新上傳檔案供民眾下載參考。

(中時 )