環團抗議空汙報告不完整 環保局：三階段計畫完整說明

公民團體8日到台中市府抗議，「105年台中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣汙染物健康風險-空氣汙染物暴露評估報告」公布的報告不完整，未提出相對應解決方案，空汙改善沒有蜜月期，趕快給台中市民乾淨的「谷關空氣」；對此，環保局表示，前市府將該報告以密件處理，新市府上任後承擔責任並履行市長盧秀燕的市政公開原則，將盡速與相關單位協調公開，全案也將於三階段計畫完成後，完整對外說明執行成果及相關風險管理策略。
主婦聯盟環境保護基金會台中分會、大肚山改善空汙聯盟、台中市原鄉文化協會等多個環保及公民團體上午到市府廣場抗議，抨擊台中市政府所公告的報告不僅不完整，還加諸各種限制，亦未提出相對應解決方案，該案攸關台中市280萬市民及周邊各縣市民眾健康風險，基於政府資訊公開法及落實環境資訊社區知情權的立場。
公民團體針對「105年台中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣汙染物健康風險-空氣汙染物暴露評估報告」，及新市長的空汙治理公布10大提問，作為台中市新市府的第一張空汙考卷，要求新市長作答，要求環保局兌現新市長選前承諾，選後2周內完整公開報告內容，保障市民環境及健康風險資訊知情權。
主婦聯盟環保基金會台中分會執行長許心欣抨擊，市民在市長相關的網路平台留言，竟然遭到刪除，市長及小編應對市民的施政提案有更大的雅量，隱藏民眾的留言更是誇張，呼籲市長珍惜每一份是在市長粉絲專頁上面的留言和意見，民意被封殺，刪除留言犯了大忌。
台灣健康空氣行動聯盟副研究員王晴強調，市府除公布完整的報告內容外，也應檢討目前已完成的報告，整理出言簡意賅的圖文，使民眾了解生活周遭的環境汙染與暴露風險，對症下藥，不要等到三年計畫全部完成才著手進行，期待啟動「打擊一級致癌物大作戰！」
「家人及孩子又要暴露於風險之中多久？」主婦聯盟台中分會專員林政翰表示，主婦聯盟台中分會正式發文請市府詳細說明未來四年空汙防制、綠能發展與節能政策，並於一個月內邀集中部環保等公民團體進行座談，望盧秀燕勿辜負市民對空氣換新的期待。
環保局表示，市政府去年12月6日公布「105年台中市后里區、西屯區、大雅區及港區居民空氣污染物暴露評估計畫」第一階段研究成果，尚無法反應暴露空汙與疾病的因果關係，針對環團關心部分成果內容仍未公開，前市府將這部分內容以密件處理，新市府上任後承擔責任並履行市長盧秀燕的市政公開原則，將盡速與相關單位協調公開。
環保局表示，「105年台中市后里區、西屯區、大雅區及港區(大肚、清水、沙鹿、梧棲、龍井)居民空氣汙染物暴露評估計畫」為台中市三階段「PM2.5空氣汙染物健康風險評估計畫」的第一階段研究成果，市府已於2018年12月6日主動上網公布，讓民眾下載參考。
針對環保團體關心計畫報告第四章部份內容未公開部分，環保局強調，雖然這份報告的密件資料是前市府所為，新市府上任後勇於承擔，將以盧市長的市政公開原則，積極協調並要求資料提供單位公開，保障市民知的權利。
環保團體反應報告檔案無法列印的問題，經環保局檢視所上傳檔案，發現主要是因為存成PDF檔時，誤設檔案管理功能所致，環保局已於1月7日修正後，重新上傳檔案供民眾下載參考。
(中時 )