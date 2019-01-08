朱立倫：蔡總統不要九二共識要什麼？人民已經等2年多了

2019年01月08日 11:37 中時 許哲瑗

蔡英文總統近來頻頻在網路發表「不接受九二共識」、「反對一國兩制」等留言，成功拉抬網路聲量；對此前新北長朱立倫表示，作為國家領導人，喊衝喊打獲得一時的支持也許爽一下，但是人民最想問的是，「蔡總統妳不要九二共識，妳要什麼？這兩年半來人民一直在等」。

朱立倫6在臉書批評蔡英文總統「不能刻意曲解九二共識」，遭前民進黨立委陳其邁酸「花五分鐘看完一篇廢文」，朱立倫今表示，「唉，文章真的有點無厘頭，應該要稱他陳副院長吧？陳副院長提的內容真的滿無厘頭，一國兩制我從來沒有支持，當然也不會贊成，陳其邁這樣子說應該算是一個假新聞，我覺得他應該是奉命行事吧，可惜了他的暖男立委。」

媒體問及兩岸議題一直被認為是藍營的優勢，這次蔡總統卻靠此翻轉聲勢，藍營是否覺得變成劣勢？朱立倫說，民進黨很會利用政治操作、權力的抹紅或攻擊，不過我一再強調一件事，國內獲得一時的聲量不是重點，重點是作為國家領導人，你把人民帶往哪裡？人民已經等了兩年半了。

至於朱立倫日前現身央視紀錄片，發表「九二共識是一個重要里程碑」等言論，卻有網友質疑「怎不敢談一中各表？」，對此朱立倫重申，九二共識一中各表就是堅持中華民國，這個立場從未改變，且這個訪問已經是一年多前接受國內媒體採訪，內容上面不是完整的闡述，影片被剪成13秒，你覺得13秒有可能剪到這樣子嗎？

朱立倫說，蔡英文作為國家領導人，喊衝喊打獲得一時的支持也許可以爽一下，但是人民最想問的是，蔡總統妳不要九二共識，妳要什麼？這兩年半來人民一直在等。

(中時 )