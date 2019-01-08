小英不撒紅包了！挨轟買票急轉彎？

2019年01月08日 11:47 中時電子報 王子瑄

蔡政府將發400億大紅包救經濟？行政院發言人Kolas Yotaka與副院長施俊吉、財政部長蘇建榮出面說明

總統蔡英文元旦當日發表「2019新年談話」，表示過去兩年經濟成長與政府稅收均樂觀，故要行政院提出「分享經濟紅利」具體方案。後傳出行政院高層研擬400億發放全國3萬以下「低薪族」，並於農曆年前發放，形同蔡政府發放的「大紅包」。消息一出，舉國譁然，各界痛批。行政院副院長施俊吉今(8日)正式否認，表示此事純屬子虛烏有。

據《鏡週刊》報導，蔡英文提出「分享經濟紅利」後，要求行政院研擬具體方案，行政院長賴清德與相關部會商議，決定不發消費券並以「一次性現金」發放，並預計農曆年前即實施。消息披露後，引發各界質疑，痛批從起心動念、對象界定、金額核定、資源分配與法律制度，全是爭議。此被砲轟形同「變相買票」，更被揶揄「大撒幣」、「政府帶頭塞紅包」。

就連有「宅神」之稱的名嘴朱學恒，也在臉書發文諷刺：「大家不要演了，我們直接發錢吧！」網友也不客氣紛紛留言：「努力工作提高收入竟然沒有退税，這是那門子的邏輯」、「不要之後再說勞保要破產。有錢散。沒錢救勞保」、「昨天好不容易爬上神壇，今天就摔下來了....」更有網友直呼：「太明顯了，為2020買票！」

在風暴延燒多日後，昨Kolas否認，表示此方案為「福利」而非「紅包」，農曆年前對月薪三萬以下民眾發放現金一萬之說，絕非事實。形式與對象目前正在討論中，有方向而無具體，確定後會再公布。今施俊吉更召開記者會，強調本案絕對沒有破壞財政紀律，不會把錢發還給人民，許多媒體報導，月薪3萬以下低薪族群每人各1萬，純屬子虛烏有。

網友則表示：「風向不對了，趕快轉彎」、「錢太多嗎？400億不是小數目耶！這樣子『亂花』？唉！」「姑且不論有無政策買票之嫌？！即使要花錢，也要用在刀口上，這麼簡單的道理，還要人家提醒嗎？試問有多少的政策亟待政府有限資源的挹注啊？！」「重點顯然是｢聖誕老公公｣比較好當？！慷他人之慨，最是慷慨？！如此的政府！？唉！」

也有網友表示認為：「8800億債留子孫世代，發一時紅利是騙選票」、「要騙部分年輕與低薪票卻丟更多……」

(中時電子報)