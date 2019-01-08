侯友宜視察林家花園 期許透過都更打造觀光亮點

新北市長侯友宜今（8日）上午前往林本源園邸（林家花園）及板橋古城視察，期許打造觀光亮點。（葉書宏攝）

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新北市長侯友宜今（8日）上午前往林本源園邸（林家花園）及板橋古城視察，期許打造觀光亮點。（葉書宏攝）
新北市長侯友宜今（8日）上午前往林本源園邸（林家花園）及板橋古城視察，期許打造觀光亮點。（葉書宏攝）
新北市長侯友宜今（8日）上午前往林本源園邸（林家花園）及板橋古城視察，期許打造觀光亮點。（葉書宏攝）
新北市長侯友宜今（8日）上午前往林本源園邸（林家花園）及板橋古城視察，期許打造觀光亮點。（葉書宏攝）
新北市長侯友宜今（8日）上午前往林本源園邸（林家花園）及板橋古城視察，期許打造觀光亮點。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（8日）上午前往林本源園邸（林家花園）及板橋古城視察，期間遇到不少從外縣市來的遊客，侯化身為觀光大使向遊客們推薦新北景點。侯友宜表示，林家花園旁舊物老舊，可透過「都更」好好規畫，讓所有建物一體呈現才會更漂亮，打造觀光亮點。

侯友宜表示，林家花園是古城最重要的核心、全市景點中最值得參觀的地方，如何以林家花園為核心，保有文化、歷史及生態再進一步串聯周邊美食、現代化建物。

侯友宜指出，規畫一條從捷運站、高鐵站下車後的觀光旅遊路線，特地來與當地里長溝通，觀光產業發展對於周邊環境將造成影響，會要求文化局結合當地里民，帶動觀光產業，讓民眾了解最有歷史意義的林家花園。

侯友宜表示，林家花園旁有不少老舊物，舊物位於古蹟旁、年代久遠，會存在城市落差，反而無法呈現出美感，鼓勵民眾從建物外觀或是建物本身改變，可以利用「都更」好好規畫。

另外，侯友宜提到，林家花園在夜間旅遊中可增添光雕，帶動晚間觀光人潮又不影響周圍環境，建物現代化又不破壞古蹟，要結合當地民眾，讓所有建物一體呈現才會更漂亮。

文化局長蔡佳芬表示，林本源園邸是板橋區重要的文化資產，更具豐厚的文史脈絡，盼亮點計畫推出，能串連整個板橋古城區，讓地方文化得以保存之於，更能促進觀光發展。

(中時 )

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