提議中火4號機除役 盧秀燕：減少燒煤不能手軟！

2019年01月08日 11:45 中時 盧金足

台中市府環保局長吳志超8日在市政會議進行「台中電廠一部燃煤機組提早除役可能性專案報告」，建議「未更新、也最老舊」的台中火力發電廠4號機除役，有助改善中部地區的空氣品質。台中市長盧秀燕強調，減少燒煤是正確方向，一定要堅持，不能手軟。

吳志超在「台中電廠一部燃煤機組提早除役可能性專案報告」指出，台中電廠將「未更新、也最老舊」的4號機全年停機不運作或除役後，每年預估可減少PM2.5114公噸、粒狀物181公噸、硫氧化物1417公噸及氮氧化物1877公噸，有助改善中部地區的空氣品質。

「台中市一定要強力整治空汙！」盧秀燕強調，台中好山好水好人才，城市不能因為空汙而毀掉，空汙是城市災難、也是目前面對的最大課題；由於台中火力發電廠是全台灣最大的電廠，大到核一、核二、核三加起來都還不夠一部火力發電廠，且這座火力發電廠是用燃煤最老舊的機組在發電，也因此製造許多空汙。

盧秀燕說，全國最大供應電量的任務，不應由台中市來負擔，製造空汙、用市民的肺來發電換取全國能源的供給，這對中部地區的民眾來說太不公平。

她表示，市府也理性看待並理解全國民眾必須用電，台中市也必須負擔部分供電的任務，從環保局的報告中可見，107、108年外縣市有許多機組要上線，若這些外縣市的機組能上線，作為全國供電的夥伴任務，台中火力發電廠的部分機組就應該要退場，減少機組發電解決空汙問題。

盧秀燕說，為減少台中火力發電廠的機組發電、減少空汙，是市府重要的執政方向，台中市對於改善空汙，不止提出方向、更負責任地提出具體主張，就是台中火力發電廠4號機組應該要「除役」，而非停役。

她強調，4號機組是中火內最老舊的一部機組，行政院在今年9月份將投入20億元進行設備更新，但即使花20億元，空汙的除汙效果仍是有限，與其讓老舊機組持續運作，還要花大錢更新設備，同時考量外縣市電廠的機組陸續上線，可達替補與大大供應的效果，台中市主張中火4號機組應該退場。

盧秀燕表示，4號機組應該要「除役」，而非停役，停役是待命、於必要時進行發電，當初第9、10號機組就是以備役的方式建置，導致現在每年五月至八月10部機組火力全開，因此

，希望4號機組「除役」拆掉，避免隨時啟動的可能造成空汙更加嚴重。

她日前在行政院會，已當面向行政院長賴清德請求，賴揆關切該議題，但未有具體回應，近日可能因行政院內閣將要改組，部會首長與行政院人事還未完全敲定，影響經濟部召集環保署與台中市政府協商改善空汙。因此，她也請經發局、環保局主動向中央通知，促進盡速召開會議進行協商。

盧秀燕指出，新市府上任後台中的空氣品質狀況還好，但中間有一天有空汙情形發生，許多人認為當天台中火力發電廠有許多機組停機，為什麼還是有空汙發生導致不少人質疑機組停止運作對於空汙改善的實質效益。

但當天的空汙情形，其實高屏地區當天為紅害，台中市為橘害，如果當天不是有幾個機組停止的話，可能當天台中市為紅害。

「減少燒煤發電，絕對是正確的方向！」盧秀燕強調，市府一定要堅持、致力改善台中的空汙，不能手軟，秉持一致且強硬的態度進行改善。

(中時 )