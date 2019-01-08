NBA》哈登紀錄之夜 火箭升空摧毀西區龍頭

哈登紀錄之夜帶領火箭升空摧毀西區龍頭金塊。(美聯社)

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中時電子報

今天是哈登的紀錄之夜，他不但攻下32分，還送出14次助攻，生涯總得分突破17000分大關，而且連續10場飆進5顆三分球，連續13場得分破30分，帶領火箭125比113摧毀西區龍頭，笑納主場10連勝，並且成功斬斷金塊5連勝氣勢。

哈登自從去年12月13日在主場迎戰詹姆斯領軍的湖人隊繳出50分、10籃板、11助攻的超級大三元之後，猶如戰神附體，最近14場比賽勇奪12勝，這波讓各隊聞風喪膽的攻擊步伐中，哈登4度有大三元的精彩演出，而且還連續5場得分飆破40分，而且將勇士史提芬柯瑞保持得連續7場投進5顆三分球紀錄遠遠甩在後面，更進一步將這項紀錄推進至連續10場。

哈登目前平均每場比賽可攻下33.7分，稱霸得分榜，領先排名第二的史提芬柯瑞多達4.3分，本季得分榜第一人恐怕非他莫屬了。此外，助攻榜哈登8.5次排名第四，緊追在雷霆韋斯布魯克、暴龍羅瑞以及巫師沃爾之後。

此役，火箭除了哈登外，卡培拉也貢獻了31分、9籃板，塔克21分、4抄截，吉拉德格林21分、5籃板，全場砍進22顆三分球，徹底轟垮金塊陣地。

金塊連勝止步後，目前26勝12敗戰績仍排名西區首席，領先衛冕軍勇士1場勝差，火箭23勝16敗西區第五，約基奇24分、13籃板，蒙提莫里斯21分。

(中時電子報)

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