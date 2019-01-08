柯建銘：吳榮義本來就該當官股代表

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中時

立法院今天協商總預算，上午處理到國發會部分。國民黨團書記長曾銘宗提主決議，要求台杉董事長吳榮義應改為公股代表，接受監督。民進黨團總召柯建銘當場在協商場合表示，「吳榮義本來就該是公股代表！那都國家的錢又不是私人的錢」，曾銘宗聽了大讚，「柯總召難得講得對！」該主決議經協商後通過。

曾銘宗認為，台杉公司99％都是公股跟泛公股的資金，結果吳榮義竟然是以民股代表擔任董事長，等於規避監督。國民黨團之前就追打台杉公司，懷疑是民進黨政府是從公股、泛公股搬運資金，卻可以因為吳榮義是民股代表可以不受立院監督。因此提案要求吳榮義轉公股代表。

民進黨團幹事長李俊俋先在協商中質疑，是否轉公股代表，這都要台杉董事會開完才能決定，因為這涉及修改章程，就算立法院通過主決議也要等他們開董事會，台杉是民間公司，這樣會創下先例，變成立法院去去要求公司調整。

曾銘宗則回嗆，「什麼民間公司，99％都是公股出的錢，他們做得到啦！」曾銘宗說，他的主決議無論經濟部還是國發會都已經說做得到了，這個要求很合理，如果這提案過不了，「我就不協商了！」

此時柯建銘剛回到協商，看了看主決議內容，直言，「吳榮義本來就該改派官股代表，本來就要這樣啊，其他三個（董事楊育民、黃日燦）也都應該改官股代表啊，那都國家的錢，他當然要當官股代表，這是國家的錢又不是私人的。」

曾銘宗則笑到大讚，「柯總召難得講得對！」柯建銘也開玩笑回，「我挺你們就講得對，不挺你們就講錯喔？」、「全部都改官股代表才對！」

(中時 )

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