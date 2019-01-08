瘦得健康才是王道！李懿靠「這條」從沒餓過

2019年01月08日 11:53 中時電子報 綜合報導

真正厲害的來了!一點都沒有餓到的情況下，依然可以減肥!(圖片來源:麻辣後宮傳提供)

瘦身一直都是女性最大的敵人，隨著健康意識抬頭，越來越多人開始追求瘦得健康。節目中，李懿邀請模特兒周家欣以及邵俐妍分享自己的瘦身餐，偏激無趣的方式讓李懿感到驚訝，沒想到最後李懿拿出「這條」法寶，讓來賓搶著要！

伊林名模邵俐妍無聊的飲食方式，不禁令李懿大皺眉頭，感到不可思議! (圖片來源:麻辣後宮傳提供)

伊林名模周家欣分享自己的飲食三餐都食用嬰兒副食品，被李懿批到比邵俐妍的方式更無趣。(圖片來源:麻辣後宮傳提供)

周家欣與邵俐妍表示，平時最常被問到「你都沒吃飯嗎？」，但是到底怎麼吃才能這麼瘦？想必這也是許多人最想知道的答案。邵俐妍說，自己的吃法很無聊，飲品會喝脫脂牛奶或是無糖豆漿，主食則是吃雞胸肉或水煮魚，三餐都是這樣吃並維持一週，若沒有飽足感才會吃地瓜。李懿認為，這樣吃可以攝取到好的蛋白質與澱粉，但少了纖維，因此強烈質疑邵俐妍有嚴重的便秘問題。周家欣則說，三餐都會吃嬰兒副食品，像是蘋果泥、南瓜泥、青菜泥等，此話一出讓現場來賓感到不可思議，甚至被李懿點出缺少澱粉。

名模美纖飲的神奇配方，使周家欣與邵俐妍忍不住把頭靠過去專心聆聽。(圖片來源:麻辣後宮傳提供)

想要減肥的女孩們再也不用餓肚子，而且火鍋、烤肉還是可以照常吃! (圖片來源:麻辣後宮傳提供)

李懿指責兩位模特兒的瘦身觀念大錯特錯，表示自己曾經胖了兩年，現在瘦了許多，而且瘦身過程從沒有餓過，並指自己年紀已超過30歲，運動時間必須要比20多歲的女性多一倍才能達到同等效果，因此要靠輔助品。原來，李懿的神隊友是「名模美纖飲」，內含的橘皮酵素可以加強代謝效果、幫助維持體態；柑橘幼果萃取可以促進排便順暢，飯後喝一包可以抑制多餘的澱粉、脂肪吸收，變得不易發胖，並強調吃飯時不用再擔心吃太多，終於可以正常飲食。

(中時電子報)