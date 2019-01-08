《全台最速報》 涉犯貪汙？ 前桃園經發局長朱松偉遭聲押

涉犯貪汙？ 前桃園經發局長朱松偉遭聲押

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中時電子報
綜合報導

◎涉犯貪汙？ 前桃園經發局長朱松偉遭聲押

桃園市府前經濟發展局長朱松偉涉嫌在擔任「亞洲．矽谷計畫」副執行祕書時，收受廠商賄賂。調查局人員7日前往朱松偉住居、業者辦公室與家中搜索後，依貪汙等罪聲押朱松偉、全徽道安科技暨台灣智慧駕駛董事長孫瑀、白手套黃仲勝3人，預計8日上午開羈押庭。

◎教育沒理由停在以前舒適圈 台大校長管中閔今上任

台大今(8)日上午10點舉行校長交接典禮，管中閔親自出席。他致詞時表示，謝謝大家今天來參加交接典禮，感謝大家對台大的關心及支持，90年來不論社會如何變遷，台大始終是台大，近年來就如同台灣本身一樣，台大遭遇前所未有的風雨，包括競爭力下滑，一年多前參加校長遴選時，希望自己作為一個校長，能有更前瞻的思維，因此提出台大2028邁向創校百年的藍圖，在國際化方面，將透過更廣泛的國際連結，確保台大的國際競爭力，擺脫台大被邊緣性的可能性。

◎朱立倫反問蔡英文 不要九二共識 那妳要什麼？

蔡英文總統近來頻頻在網路發表「不接受九二共識」、「反對一國兩制」等留言，成功拉抬網路聲量；對此前新北長朱立倫表示，作為國家領導人，喊衝喊打獲得一時的支持也許爽一下，但是人民最想問的是，「蔡總統妳不要九二共識，妳要什麼？這兩年半來人民一直在等」。

◎廚餘定義不清 業者無所適從

雲林縣全面禁止廚餘養豬，部分養豬業者除了抱怨飼養成本因此多增加了一半外，也反應相關單位對於廚餘定義不清，讓他們無所適從，例如有人自行蒸煮被淘汰的地瓜等農產品，或食品廠的豆粕等下腳料，這些都不是人吃剩的，也算廚餘嗎？

(中時電子報)

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