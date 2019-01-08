直言吳敦義「不是好人選」 名嘴精闢批全民調：沒以民為主

2019年01月08日 11:59 中時電子報 吳品瑤

九合一選舉後，藍綠兩黨緊接著為2020年總統大選布局，國民黨搶先一步，卸下新北市市長的朱立倫率先表態參選意願，前立法院院長王金平參選態勢也逐漸明朗，而國民黨主席吳敦義雖未表態，但也被推測很可能將加入戰局，而朱立倫跟吳敦義在總統初選制度上抱持不同的意見，前者提出的「全民調提名」遭後者打槍，這議題因此引發熱議，而今資深媒體人兼名嘴羅友志po文，表態不支持「全民調」，但也表示並不覺得吳敦義是好人選，饒富意味。

名嘴羅友志今在臉書po文，談國民黨總統大選人選問題，以「橘逾淮而為枳，台灣為什麼總是這樣？」破題，表示不覺得吳敦義是好人選，但無法贊同朱立倫提出的「全民調制」，進一步解釋兩黨政治互相制衡，重點在於「黨」字，就該要有「兩個」，「你用全民調，我也用全民調，然後兩個全民調的候選人，再用實質的『全民調』--全民『投票』，這算什麼兩黨政治？」，評論這樣的遊戲規則「只是在比誰的拳頭大而已！人民的好處在哪裡？」。

羅友志詳解兩黨政治的精神，「就是你的候選人跟自己的黨員說，我跟他都提出什麼，你們覺得這個『黨』這次選舉要用『我的還是他的政見』，拿出去跟另外一個黨的候選人比拼？」，爾後民眾才會「看得見政見」，投票決定要以哪個「黨的政見」來服務國家，直言這樣才是真民主，更表示自己不喜歡吳敦義，「不代表可以毀掉兩黨政治精神！」，最後回到開頭，嘆「民主」到了台灣就成了輸贏的遊戲，根本沒有「以民為主」！

(中時電子報)