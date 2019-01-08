宴請韓談下一步？王金平：不用再談什麼 該怎樣就怎樣

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前立法院長王金平是否參戰2020總統大選，備受關注，如今傳出王在1月5日晚間於路竹老家密宴高雄市長韓國瑜，緊接著韓也將出席高雄感恩餐會，兩人密集見面，爭取「韓流」支持意味濃厚。王金平8日受訪則說，韓國瑜競選期間偶爾也會到家中吃早餐或宵夜，這次是選後大家約好吃火鍋；至於是否談及下一步、或希望韓多幫忙的地方？王直言「不用再談什麼啦！」該怎麼樣就怎麼樣。

王金平在去年九合一選舉扮演關鍵輔選角色，透過三山造勢拉抬韓國瑜氣勢，並在韓高雄市長就職隔天就到市府拜會，除邀約出席高雄感恩餐會，還約好5日一同吃火鍋；另一方面，王金平也預計下週發表新書「橋」，動作頻頻掀起討論。

對於密宴韓國瑜，王金平表示，這以前吃過好幾次，大家說聚就聚，韓國瑜白天行程非常忙，晚上9時後比較好約。他也透露，韓國瑜答應出席11日中午自己在雲林虎尾舉辦的感恩餐會，17日晚上的高雄餐會韓也會參加。

對於若2020參戰，韓國瑜是否會支持？王金平笑說「你要去問他囉！」至於有人解讀此舉是為爭取「韓流」鋪路總統大選？王則反問「還要這樣刻意去安排、請人幫忙嗎？真是這樣嗎？應該不至於吧！」

媒體追問，兩人是否聊到國民黨2020該怎麼辦、黨內初選議題？王金平說，應該不至於談到這麼遠的事，兩人談了高雄要怎樣發展，除了庶民經濟外，還要趕快發展產業經濟。對於2020選舉「韓流」是否也是一股炫風？王說，要看韓施政情況怎樣，施政為人民所接受的話，當然韓流一樣會繼續很強大。

另外，對於在藍營內民調不低，若問鼎2020甚至擠進前三名？王金平則說，現在談這都太早，「有什麼意思？」連要提名的方式都還沒決定好，現在也只有一人宣布而已，還沒第二人，「所以民調怎麼會準？」

(中時 )

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