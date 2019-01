牙醫嫩人妻英文鹹濕傳訊 檢翻一句：「X進去他X的爽」

2019年01月08日 12:04 中時電子報 張國欽

1名羅姓牙醫師與25歲張姓嫩人妻用英文互傳鹹濕簡訊,羅男遭張夫提告後對其中一句英文「It feel fucking great to cum in you」辯稱解釋,是「跟你在一起相處很開心」的意思,台北地檢署的專業翻譯則認定是「X進去他X的爽」,原意落差極大,惟北檢認為此英文鹹濕簡訊,只能證明2 踰越一般男女正常社交分際,不能證明通姦,因而不起訴處分。

據《蘋果》報導,張女的丈夫2017年9月發現老婆與1名羅姓牙醫互傳訊息,裡面盡是一些18禁的英文內容:

羅男: LOL Babe To be honest It feels fucking great to cum in you

張女: I was actually sorry at that moment Like I have lured you into something wrong

張女: Last night was so sweet Sleep well with your cuddle

張女: You will be so old and might need viagra to get hard

羅男: U will be so loose I will need penis enlargement

張夫為此與妻子大吵一架,妻子離家出走後,他找徵信社人員找人,竟發現妻子與羅男在台北市一棟大樓同居,還拍到羅男在妻子租屋處赤裸畫面,心灰之餘控告兩人涉嫌妨害家庭。

羅姓牙醫到案後聲稱,他與張女清清白白,2人從來沒有發生性關係,至於簡訊內容「It feel fucking great to cum in you」中的「cum in you」,是指跟你在一起,「U will be so loose」、「I will need penis enlargement」是互開對方未來老化的玩笑。

檢察官為了確認這些英文的真正意義,找來專業翻譯到庭逐句檢視,結果翻譯後解釋為:

LOL=大聲的笑

It feels fucking great to cum in you=射進去他媽的爽

Like I have lured you into something wrong=就像我引誘你做了一些錯誤的事情

Last night was so sweet=昨晚很甜蜜

Sleep well with your cuddle=有你的依偎擁抱,我睡得很好

You will be so old and might need viagra to get hard=你會變老,或許需要威而鋼讓你變硬

I will need penis enlargement=我需要把我的生殖器變大

檢察官認為,顯然專業翻譯與2名被告對英文的認知有很大的差距,但這些親暱的對話無法證明2人有通、相姦,因此以罪嫌不足,處分不起訴。

