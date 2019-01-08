牙醫嫩人妻英文鹹濕傳訊 檢翻一句：「X進去他X的爽」

2019年01月08日 12:04 中時電子報 張國欽

1名羅姓牙醫師與25歲張姓嫩人妻用英文互傳鹹濕簡訊，羅男遭張夫提告後對其中一句英文「It feel fucking great to cum in you」辯稱解釋，是「跟你在一起相處很開心」的意思，台北地檢署的專業翻譯則認定是「X進去他X的爽」，原意落差極大，惟北檢認為此英文鹹濕簡訊，只能證明2 踰越一般男女正常社交分際，不能證明通姦，因而不起訴處分。

據《蘋果》報導，張女的丈夫2017年9月發現老婆與1名羅姓牙醫互傳訊息，裡面盡是一些18禁的英文內容：

羅男： LOL Babe To be honest It feels fucking great to cum in you

張女： I was actually sorry at that moment Like I have lured you into something wrong

張女： Last night was so sweet Sleep well with your cuddle

張女： You will be so old and might need viagra to get hard

羅男： U will be so loose I will need penis enlargement

張夫為此與妻子大吵一架，妻子離家出走後，他找徵信社人員找人，竟發現妻子與羅男在台北市一棟大樓同居，還拍到羅男在妻子租屋處赤裸畫面，心灰之餘控告兩人涉嫌妨害家庭。

羅姓牙醫到案後聲稱，他與張女清清白白，2人從來沒有發生性關係，至於簡訊內容「It feel fucking great to cum in you」中的「cum in you」，是指跟你在一起，「U will be so loose」、「I will need penis enlargement」是互開對方未來老化的玩笑。

檢察官為了確認這些英文的真正意義，找來專業翻譯到庭逐句檢視，結果翻譯後解釋為：

LOL=大聲的笑

It feels fucking great to cum in you=射進去他媽的爽

Like I have lured you into something wrong=就像我引誘你做了一些錯誤的事情

Last night was so sweet=昨晚很甜蜜

Sleep well with your cuddle=有你的依偎擁抱，我睡得很好

You will be so old and might need viagra to get hard=你會變老，或許需要威而鋼讓你變硬

I will need penis enlargement=我需要把我的生殖器變大

檢察官認為，顯然專業翻譯與2名被告對英文的認知有很大的差距，但這些親暱的對話無法證明2人有通、相姦，因此以罪嫌不足，處分不起訴。

(中時電子報)