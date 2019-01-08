金正恩「川金二會」前訪陸 陸學者：視大陸為突破口

2019年01月08日 13:41 中時 楊家鑫

北韓領導人金正恩於「川金二會」前訪問大陸，時機敏感，備受關注。對此，大陸《環球時報》引述吉林大學國際政治系教授、兩韓問題專家王生表示，這說明在朝美接觸陷入僵局下，金正恩仍認為，大陸才是繼續打開內政外交局面的突破口。「多維新聞」報導稱，山東大學東北亞研究中心主任方浩范則認為，金此行考量至少有三，一是展示朝陸友好；二是聽取大陸對於川金二會的意見；三則是討論朝陸經濟合作。

大陸《環球時報》報導指出，王生認為，金正恩這次來訪的目的還是跟推進朝美第二次首腦會談相關，回顧去年，朝鮮半島局勢的轉緩雖然是相關國家共同努力的結果，但從去年3月25日開始，習近平與金正恩接連3次的見面，作用是非常大的。「金正恩在2018年能意志堅定走無核化道路、與美國談，主要是來自於對中國的信任。」

王生表示，美朝對抗許多年，雙方都希望對方先走一步，這是不現實的。信任需要有一個過程，需要各個層面的不斷接觸談判。在這個過程中，大陸將繼續作為關鍵的因素存在，這是別的國家替代不了的。「繼續選擇中國作為突破口，是金正恩想要發展經濟、穩定半島局勢的客觀需要。」

王生指出，習近平曾表明訪朝願望，今年首腦互動可能會格外頻繁，包括各個領域的交流和合作，對陸朝關係發展和北韓國內戰略轉變是非常關鍵的一年。

「多維新聞」報導稱，方浩范表示，金正恩此次訪問至少有三大考量。第一，此次訪問，將向世人進一步顯示北韓和大陸是友好鄰邦。而且8日是金正恩的生日，在這樣特殊的日子裡，金正恩訪問大陸，意義重大。

第二，金正恩見川普之前，提前會見習近平，可能對第二次「川金會」內容進行商榷；也可能證明，初步確定了第二次「川金會」的時間和地點，以及相關議題，因此，金正恩也很可能想聽取中國的意見。第三，此次訪問為期四天，意味著金正恩肯定會前往除了北京以外的地區進行經濟考察，並可能討論大陸和北韓的經濟合作。

(中時 )