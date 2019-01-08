RIMOWA代理權交棒 最快3月開設新Logo門店

2019年01月08日 12:44 中時 陳張眾

德國頂級行李箱品牌RIMOWA去年11月時驚傳在台門市收攤，昨（7）日則由從事精品銷售之美之心國際宣布取得台灣獨家零售代理權，並攜手合作夥伴高林實業，未來將逐步實行展店計畫。

2003年，RIMOWA在慶真國際代理下進入台灣市場，且在台北市仁愛路上開設了全球第一間品牌旗艦店。而當品牌自2016年底被LVMH集團併購後，革命動作不斷，現年26歲的品牌執行長AlexandreArnault上任後，除大刀闊斧更改品牌Logo字體外，甚至推出與Supreme、FENDI、Off-White等品牌聯名的新穎操作，掀起十足話題。但也正因種種策略上的改變，亦間接促成了經營權生變的契機。

接手經營的美之心國際表示，預計最快將在3月於台北信義區開啟嶄新Logo門店，且店中將只販售2018改款後新商品。至於老顧客們關心的維修問題，官方則表示未來確定會設立新的維修中心，但舊款箱型的維修與保固問題，目前仍在積極與總部協商中，將以不損害客人權益的前提下進行。

MINOSHIN美之心於1982年自台中發跡，潛心經營國際精品經銷代理近40餘年，2015年起在執行長陳冠燁先生的帶領下，逐步擴張版圖，先後拿下比利時包款DELVAUX、義大利羊絨衫之王BrunelloCucinelli及以法國針織女裝SONIARYKIEL等品牌的台灣總代理權。而其幕後協力夥伴高林實業，則在日前經董事會決議取得「美之心國際」67.7％股權，欲將自身致力於全球貿易的經驗，進一步帶入精品領域。

(中時 )