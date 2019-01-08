抗議選舉保證金制度 社民黨召范雲提行政訴訟

2019年01月08日 12:28 中時 王己由

社民黨召集人范雲，認為現行選罷法規定的「保證金制度」影響人民參政權，針對她參選本屆台北市長選學，因拒繳保證金不被受理，今(8)日在跨黨派代表聲援下，到台北高等行政法院遞狀提起行政訴訟，要求撤銷台北市選委會不讓她登記參選的行政處分。

范雲遞狀前和綠黨、台聯、司改會、十八歲公民權推動聯盟等團體跨黨派代表，在台北高等行政法院前召開記者會，高舉「保證金違憲，還我參政權」、「參政不是有錢人的特權」等標語，抗議保證金制度侵害人民參政權。

范雲去年8月30日登記參選台北市長，因拒繳200萬保證金，台北市選委會未受理，范雲不服，針對北市選委會不受理登記的行政處分提起訴願，去年11月底為中選會駁回訴願後，今(8)日針對拒繳北市長選舉保證金不被受理登記一事，向台北高等行政法院遞狀提起行政訴訟。

社民黨表示，目前保證金制度法條依據是《公職人員選舉罷免法》第32條之規定，而保證金數額，則由「選舉委員會先期公告」。也就是說，國家其實沒有特定標準說明，何以參選市議員得繳交20萬、參選台北市長得繳交200萬保證金，一切由選舉委員會說得算，而選舉委員會實際上也只是不斷沿用舊有保證金額度而已。

反對鉅額保證金，是因為它已成為一種有意參選者必須先證明自己是否有錢的制度，違反《憲法》第7條所規範的平等權、第17條所規範的「參政權，及第130條的被選舉權。保證金制度讓他們發覺，原來在法律跟前，被選舉的權利，不是人人適用。若本件官司敗訴，會聲請釋憲。

(中時 )