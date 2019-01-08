下週將發表「橋」 王金平：書中不會去抱怨 攻擊任何人

2019年01月08日 12:42 中時 楊佳穎

前立法院院長王金平下週將發表新書「橋」，他今日透露，書中不會去抱怨、攻擊任何人，是用口語道出過去幾10年來的一些事，像是求學經過、家庭或從政經過，「純粹談緣由、談歷程」，可以談幾個議題；而全書將以五個字分為5章，從「橋」開始談起，緣分的「緣」也會談。他進一步說，這是一位中央機關退休的女士幫忙撰寫，應該17日前就能出書。

至於書中還會有什麼主題章？王金平笑回「不記得，過幾天你們看就知道」，但如今要辦簽名會還是發表會，以及要在高雄或台北舉辦，下午才會決定。他也說，高雄之後要成立一個所謂「之友會」，都是高雄各界人士組成，他們已要求簽300本，「不知道怎麼簽，但總還是要簽」，相關細節看幕僚討論怎樣做後再決定。

對於總統蔡英文日前呼籲各黨不要再講九二共識，王金平則說，「橋」就是船到橋頭自然直，有什麼問題匯集起來，到「橋」就會解決，包含兩岸橋樑、國內各種方面橋樑，或環境中一座橋也好，「我想含義就在這裡」。

由於今傳出王金平在路竹老家宴請高雄市長韓國瑜吃火鍋，聊起吃火鍋是否有堅持或訣竅，王金平表示，都送進去鍋子，誰想吃什麼就自己撈，其中有蚵仔、肉、菜等各種食材，都是家裡自己煮的，韓國瑜也吃過幾次，都很熟悉。他還透露，韓國瑜喜歡喝高粱加蒜頭，所以蒜頭準備多一點，讓韓放在酒裡面，自己則是喝紅酒，還有立法院高粱剩幾瓶，大家一起享用。

(中時 )