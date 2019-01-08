金正恩今抵北京 首次在生日當天出訪

2019年01月08日 13:09 中時 藍孝威

新華社報導，應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，北韓勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩1月7日至10日對大陸進行訪問，今天上午近11時搭乘專列抵達北京火車站，車站周邊一大早就實施嚴格交管。這是金正恩近一年內第4次訪陸，也是首次在生日當天出訪。今年也是陸朝建交70週年。

陸媒微信公眾號「政知道」報導，按照公開消息，金正恩出生於1月8日。4年前的今天，外交部記者會上，時任新聞發言人洪磊就證實過，1月8日是北韓最高領導人金正恩的生日，陸方就此向北韓方面表示了祝賀。

上海對外經貿大學朝鮮半島研究中心主任詹德斌表示，金正恩新年剛過來訪，展示了北韓方面重視陸朝關係。前三次訪問，兩國領導人都談到了陸朝關係、北韓國家戰略轉型，北韓核問題，以及朝鮮半島局勢問題。

對於此次金正恩訪陸可能的議題，詹德斌說：「目前美朝談判也面臨突破，而且美朝元首也可能再次會晤，此時，金正恩來訪，體現了陸朝戰略溝通。」

這次是金正恩第四次訪陸，也是他今年首訪，這個時間點除了是金正恩的生日，朝鮮半島也有大事即將發生。歲末年初，金正恩釋放了期待第四次「文金會」和第二次「川金會」的信號。

2018年12月30日，韓國總統文在寅收到了來自金正恩的親筆信。他在信中表示，有意在2019年與文在寅總統經常見面，共商半島和平繁榮事宜、解決半島無核化問題。

1月1日，在北韓中央電視台播出金正恩新年賀詞視頻中，金正恩說，他願意隨時與美國總統再次會晤；1月2日，川普在白宮內閣會議上提及，他也收到了金正恩的親筆信。

目前，「川金會」已經有了最新進展。就在金正恩這次訪華的前一天（1月6日），美國總統川普宣佈，美國和北韓正在就美朝領導人第二次會晤的地點進行協商。他還曾表示，第二次「川金會」將於今年1月或者2月舉行。

(中時 )