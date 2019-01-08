民進黨團要求市長提出報告 中市府：各項市政持續推行中

2019年01月08日 13:33 中時 陳世宗

台中市議會民進黨團8日舉行記者會，針對近日來台中市接連發生嚴重空汙及重大治安事件，非洲豬瘟入侵、社會福利經費等急迫問題，要求召開臨時會，請市長盧秀燕報告市府要如何面對處理？台中市政府表示，這些市政均持續推動中，感謝民進黨團對市政的指教，市府會持續努力，期盼各議員給市府最大的支持。

民進黨團總召李天生說，目前中火計有二部歲修，二部進行工程，一部檢修，也就是五部機組停機，為何空氣還這麼糟？海線地區在短短半個月期間，就發生3起震驚社會的重大刑案；盧市長主張恢復「65歲以上老人健保補助」，預估需要近15億的預算額度，才能兌現承諾。

深受長者們歡迎的「敬老愛心卡」，每月儲值1000元，分別可以搭乘公車、國道客運、計程車及看病掛號，市府統計目前發出34萬張敬老卡，如果每人每月刷光1000元，總金額超過40億，市府財政根本無法負擔。

針對非洲豬瘟入侵，黨團指出，由於對市民健康及養豬產業造成嚴重衝擊，引起大家高度緊張。在這個關鍵時刻，台中市又傳出龍井區大排發現死亡豬隻，造成人心惶惶，市府到底採取那些防範措施，有沒有落實宣傳、查處，廚餘養豬場有沒有依規定蒸煮廚餘，是否有輔導業者轉型，外界都十分關心。

台中市政府表示，民進黨團關切空汙、治安、恢復老人健保、非洲豬瘟防範等議題，市政均持續推動中！市長盧秀燕已向中央提案台中火力發電廠4號機組今年不運轉以減少排放；近期發生3件刑案也在「迅速偵破、有案必破」原則下全數偵破；恢復老人健保也編列預算並爭取儘速召開議會臨時會審查，最快今年下半年可恢復；非洲豬瘟也全力與中央協力做好防疫措施。

環保局表示，除中火管制，各項空汙防治措施也持續落實中，並隨時向盧市長報告，以整體的角度檢視空汙防治成效，市府會以最大努力務必讓台中空氣品質能夠逐步好轉，有別以往的被動反應，新市府團隊上任後跟市民站在一起，積極透過各項管道和作為對抗空汙。

針對近日台中市接連發生3起重大刑案，警察局表示，在專案小組同仁戮力偵辦下，短短幾天就偵破這3起案件。台中治安成績持續穩定良好，不論是緝毒、肅槍、掃黑、打擊詐欺等，各刑案均以「迅速偵破、有案必破」為目標，全力維護台中市良好的治安環境。

社會局指出，恢復老人健保補助是盧市長重要政見之一，一定會履行對市民的承諾。為兼顧預算編列等法定程序，市府一方面提出追加預算，一方面也努力爭取市議會儘速召開臨時會，若順利完成審查，最快今年下半年就可恢復補助。

預防非洲豬瘟，台中市動保處表示，台中市無疫情發生，為預防疫情，除加強宣導養豬業者做好生物安全體系，也加強輔導廚餘養豬戶落實廚餘加熱處理，輔導廚餘養豬戶轉用飼料、自願性退場補助等措施，有意願轉為飼料養豬者，每頭豬補助最高2,200元；結合農委會畜產試驗所提供技術諮詢，輔導養豬業者進行產業升級。

(中時 )